Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne promettono uno spettacolo degno di nota. In studio vedremo presto un bacio inaspettato e una lite che ha rischiato di degenerare.

Uomini e Donne: anticipazioni

Sabato 8 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.

Grazie alle anticipazioni rese pubbliche dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover sappiamo che in studio è accaduto di tutto. Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua sono usciti insieme e si sono scambiati un bacio. Il kiss, però, è nato più per nostalgia che per altro. Infatti, sia il cavaliere che la dama si sono ritrovati d’accordo nell’interrompere la frequentazione.

Scoppia la lite tra Roberta e Ida

Spazio, poi, a Ida Platano, che è uscita con l’ex fiamma Alessandro.

I due hanno ripreso a frequentarsi, ma la cosa non è piaciuta a Roberta, che si è subito intromessa. E’ scoppiata una furibonda lite, tanto che le due dame sono arrivate “viso a viso, molto vicino“. A questo punto si sono intromessi Gianni Sperti e Armando Incarnato, che hanno speso belle parole per Ida e Riccardo. Quest’ultimo si è commosso.

Tina contro Roberta: difende Ida

Ida e Federica si sono abbracciate e, strano ma vero, Tina Cipollari ha difeso la Platano.

L’opinionista di Uomini e Donne si è scagliata contro la Di Padua. Infine, le anticipazioni dicono che ospiti della puntata sono stati Biagio e Caterina che hanno parlato del loro matrimonio.