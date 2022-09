UeD, Riccardo, Ida e Roberta: le frecciatine

A quanto pare gli animi continuano a essere tesi tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che a poche settimane dall’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne sono tornati a scagliarsi delle frecciatine.

Ida, Riccardo e Roberta: le frecciatine

Roberta Di Padua ha ormai concluso da tempo la sua esperienza a Uomini e Donne e, durante l’estate, è finita nell’occhio del ciclone per una cena trascorsa insieme a Davide Donadei, fresco di separazione da Chiara Rabbi. Roberta non ha comunque perso occasione per scagliare una frecciatina contro il suo ex, Riccardo Guarnieri, svelando un retroscena sul loro ultimo contatto:

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto.

Comunque non provo più nulla, ora”, ha affermato. Riccardo replicherà alle sue parole?

Nel frattempo proprio Guarnieri ha commentato il gossip riguardante la cena trascorsa da Roberta in compagnia di Davide, e ha affermato che lui sarebbe troppo giovane per lei e ha inoltre affermato che oggi Roberta gli sarebbe indifferente. Quanto a Ida Platano, ex anche lei di Riccardo, inaspettatamente questa volta non si è schierata dalla parte di Roberta ma anzi, anche lei ha trovato indelicato che abbia trascorso una serata in compagnia di Davide Donadei.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?