Le anticipazioni di Uomini e Donne si fanno sempre più interessanti. Nell’ultima registrazione si è sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e un nuovo cavaliere sceso in studio per conoscere Ida Platano. Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire.

Uomini e Donne: rissa sfiorata nel trono Over

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne deve ancora andare in onda, ma le anticipazioni delle registrazioni promettono uno spettacolo imperdibile. Stando a quanto riferisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nel trono Over si è sfiorata la rissa. Protagonisti Riccardo Guarnieri e un nuovo cavaliere sceso in studio per conoscere Ida Platano.

Interviene Maria De Filippi

Pare che la discussione si sia accesa a causa di un confronto tra Ida, Riccardo e Gemma Galgani.

Guarnieri è finito a scontrarsi con il nuovo cavaliere e gli animi si sono scaldati in un lampo. Quando la rissa è apparsa all’orizzonte, la conduttrice di Uomini e Donne si è vista costretta ad intervenire. Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo e allo spasimante di Ida di stringersi la mano.

Maria De Filippi mette alle strette Riccardo e Ida

Già stanca del nuovo capitolo firmato da Riccardo e Ida, la De Filippi ha chiesto loro di provare a chiarirsi ancora una volta.

Guarnieri sostiene che la Platano sia ancora innamorata di lui. Dichiarazioni che hanno spinto la conduttrice a chiedere alla dama di elencare i pregi dell’ex fidanzato. Davanti alle parole di Ida, il cavaliere pugliese si è commosso. I due tornernno insieme? Lo scopriremo nel corso della nuova stagione di Uomini e Donne.