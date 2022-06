Nella serata del 14 giugno, il palinsesto di Italia 1 propone, alle ore 21:24, l’imperdibile commedia “Un’estate al mare” del regista Carlo Vanzina.

Uscito nel 2008, “Un’estate al mare” rimane una commedia attuale e sempre molto divertente, per passare una serata diversa, magari in compagnia di amici e amiche per farsi quattro risate tutti insieme.

Un’estate al mare: il successo del (e dal) 2008

Non si tratta di film a struttura tradizionale, bensì una commedia organizzata in veri e propri episodi: in che senso?

“Un’estate al mare” non è altro che un film a episodi in cui scorrono, in modo comico e assolutamente frizzante, le sette storie dei personaggi e tutto avviene in alcune delle più belle – e famose – località marittime d’Italia.

La pellicola, uscita nelle sale ufficialmente il 27 giugno del 2008 e prodotta e distribuita da Medusa Film, ha avuto un grandissimo successo: parliamo infatti di un incasso di 4997000 euro.

La motivazione di un tale successo? La trama, senza ombra di dubbio, ma anche – e ovviamente – la combo degli attori e delle attrici che è stata perfetta.

La trama del film

Il filo conduttore di tutta la pellicola? Le vacanze, il sole, il mare e, come in ogni commedia che si rispetti, l’amore, con le sue cadute, i suoi tradimenti e i suoi aspetti più intensi.

Il film narra le vicissitudini dei protagonisti in giro per le più belle spiagge italiane: si passa da Capri a Ischia, per poi andare a Porto Rotondo e a Forte dei Marmi, fino ad arrivare a San Felice Circeo e Peschici.

Insomma, un tour estivo niente male!

Tra gli episodi narrati, vi è quello di Nicola, il famoso emigrante tornato al suo paese di origine per salvare il proprio onore (la moglie lo aveva tradito), ma non solo. Ci sarà la storia di un padre che metterà in piedi una vita fittizia per fare colpo sul figlio, o ancora una serie di tifosi fiorentini che cercheranno di portare alla squadra un famoso calciatore, o ancora la coppia di fedifraghi rimasta chiusa in ascensore dopo avere passato tutto il pomeriggio insieme a letto.

Per non parlare, poi, della storia dell’antiquario che si fingerà gay per potere arredare la villa di un importante miliardario americano.

In generale, quindi, se ne vedranno delle belle.

Gigi Proietti: il fil rouge delle narrazioni

Uno degli aspetti più caratteristici ed emozionanti del film è il fil rouge che lega tutte le storie assurde dei personaggi: è la voce di Gigi Proietti, il noto attore romano scomparso nel novembre 2020.

“Un’estate al mare” di Giuni Russo dà il titolo alla pellicola

Impossibile dimenticarsi – o non conoscere del tutto – la canzone che dà il titolo alla pellicola: la cantava Giuni Russo ed è la fotografia di uno dei momenti più attesi di tutti gli italiani, l’estate al mare.

Il cast: chi recita nel film?

Tra i nomi principali di “Un’estate al mare” troviamo Lino Banfi, il già citato Gigi Proietti, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Ezio Greggio, Massimo Ceccherini, Nancy Brilli, Anna Falchi, Victoria Silvested, Alena Seredova, Marisa Jara e Alessandro Paci.

Come si potrà resistere dal ridere dopo avere letto questi incredibili nomi?

Come affermò il regista Carlo Vanzina: “Vi perderete in un mare di risate!”