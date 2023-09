Tutti gli uomini sono ossessionati dall’Impero Romano: perchè tutte le fidanzate si stanno lamentando dell’ultimo trend di TikTok

Il nuovo trend TikTok svela che gli uomini sono costantemente ossessionati dall’Impero Romano. Una semplice domanda ha messo in luce un aspetto del tutto inaspettato, che è diventata una tendenza social.

“Quante volte pensate all’Impero Romano?” è la domanda che sta spopolando su TikTok, rivelando anche un risvolto decisamente inaspettato. Una semplice domanda posta agli uomini, padri, fratelli, amici, colleghi e partner, che hanno tutti stupito. La maggior parte di loro pensa all’Impero Romano almeno 2 o 3 volte alla settimana, alcuni almeno una volta al mese e per altri è una vera e propria ossessione. Ma non stiamo parlando di professori di storia, lettere o arte, e neanche di esperti. Stiamo parlando di persone normali, uomini che si interrogano spesso sull’Impero Romano. #romanempire è l’hashtag con cui sono state condivise migliaia di testimonianze su TikTok. Anche Jared Leto, come riportato da Vanity Fair, ha ammesso di pensare all’Impero Romano almeno due volte alla settimana. È davvero curioso che questo argomento sia così predominante nelle menti maschili eppure è emerso uno straordinario interesse. Le fidanzate iniziano a lamentarsi di questo trend, ma ci sono anche alcune donne che hanno dichiarato di pensare anche loro a questo tema. Molte si sono chieste quale potrebbe essere la versione femminile dell’Impero Romano e tra i temi più quotati ci sono Lady Diana, il Titanic, la mitologia greca e i processi alle streghe di Salem.

Ebbene sì. Gli uomini sono ossessionati dall’Impero Romano e lo stanno ammettendo grazie al nuovo trend di TikTok. Sul social network sono presenti migliaia di testimonianze di uomini che ammettono di pensare agli antichi Romani molto frequentemente. L’impero Romano è stato spesso anche protagonista del cinema e della tv, dai mitici peplum del dopoguerra a film cult come Il gladiatore, ma anche a serie tv come Rome e Spartacus. Questo trend riguarda gli uomini perché da sempre le immagini legate all’antichità romana sono state prese e rielaborate in altri contesti, spesso sportivi, ma anche politici. Il trend non vuole scatenare nostalgie politiche o devianti, ma sembra essere più che altro ironico, per puntare l’attenzione su come spesso gli uomini abbiano le loro fissazioni che non hanno grandi connessioni con la realtà. Bisogna sottolineare che ci sono anche delle donne che hanno rivendicato di pensare all’Impero Romano, ma ce ne sono molte altre che si sono lamentate per questo assurdo trend che sta spopolando su TikTok. Molte fidanzate non apprezzano le fissazioni dei loro partner e le trovano fuori luogo e completamente assurde. Eppure, ci sono tantissimi video in cui gli uomini ammettono di pensare sempre più spesso all’Impero Romano. E voi, quanto spesso pensate a questo argomento?