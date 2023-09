La giacca più virale di TikTok è firmata Zara. Ma, di che giacca si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La giacca più virale di TikTok è di Zara e dovresti averla anche tu

Come capita sempre più spesso, il popolare social di TikTok detta le tendenze per quanto riguarda la moda e il make up. Da qualche giorno, ad esempio, sta spopolando una giacca in particolare, ovvero il giubbotto biker in finta pelle di Zara. Si sa, le giacche in stile motociclista sono amatissime da noi donne, è davvero raro trovare una di noi che non ne possegga almeno una nel proprio armadio. Questo tipo di giacca è inoltre perfetta soprattutto per due stagioni, la primavera e l’autunno che, tra l’altro, sta ufficialmente per iniziare. La giacca di Zara è la giacca perfetta per la prossima stagione, la giacca must have da comprare il prima possibile. Come si può vedere su TikTok, questo giubbotto biker ha conquistato subito tutte, rendendolo a tutti gli effetti la giacca più ricercata del momento. Questa giacca è effetto pelle consumata, con collo a revers, maniche lunghe, dal taglio ampio e cropped. Presenta dettagli di cerniere sulla parte anteriore e dei passanti sulla spalla. La chiusura è centrale incrociata con cerniera. Il colore è grigio, ed è disponibile in sei taglie, dalla XS alla XXL. Potete trovare questa giacca online, sul sito ufficiale di Zara, oppure, se preferite provarla, nei vari punti vendita sparsi per il nostro Paese. Il costo è di 59,95 euro. Una giacca da non lasciarsi sfuggire!

Come abbinare la giacca da motociclista di Zara

Come abbiamo appena visto, la giacca più ricercata del momento e la più virale sul popolare social di TikTok è la giacca biker in finta pelle di Zara. Se avete deciso anche voi di acquistare questo giubbotto, vediamo adesso insieme come poterlo abbinare al meglio. In primis, le giacche biker, e quindi anche questa di Zara, si sposano perfettamente con un bel paio di jeans, una t-shirt e un paio di sneakers ai piedi, per un look casual e alla moda. Per uno stile ancora più da motociclista, si può abbinare questa giacca a capi in pelle, o finta pelle, come un paio di pantaloni o dei leggins, e ai piedi un paio di anfibi. Nulla vieta però di abbinare la giacca biker in finta pelle di Zara anche ad abiti eleganti, magari mini, per dare un tocco diverso al look. Restando a parlare di Zara, sul sito ufficiale del marchio, questa giacca è abbinata a un paio di jeans a vita alta metallizzati, dotati di cinque tasche, con chiusura centrale con cerniera e bottone metallico, che potete acquistare al prezzo di 49,95 euro, e a un cardigan di lana con scollo a V incrociato, maniche lunghe e chiusura con allacciature dello stesso tessuto. Questo cardigan, di colore grigio che richiama quindi i jeans metallizzati, lo potete acquistare la prezzo di 49,95 euro. A completare questo look perfetti un paio di ankle boots di colore nero.