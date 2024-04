L’estate si avvicina, e con essa anche le tante mode e tendenze estive. Tra queste rientrano anche i gioielli, che si ispirano alla freschezza e alla spensieratezza che regala il mare. I gioielli sono spesso composti da oggetti del mare o della spiaggia, caratterizzati da colori vivaci. Dalle collane ai braccialetti, sono diverse le possibilità di creazione e personalizzazione. In quest’articolo scopriremo insieme le tendenze dei gioielli durante l’estate 2024.

Tendenze gioielli estate 2024: al mare con stile

Ispirazioni dal mare: le principali ispirazioni per questa tendenza sono le conchiglie, i coralli e le stelle marine. Le collane abbellite con piccole conchiglie colorate o pendenti a forma di stella marine sono sempre in tendenza con l’estate, soprattutto accompagnate da qualsiasi outfit da spiaggia. Anche i braccialetti e gli orecchini con gli elementi citati in precedenza sono molto ricercati.

Materiali e colori: i colori predominanti sono il blu, che ricordano il profondo del mare, il verde smeraldo delle alghe e il rosa pastello delle conchiglie. Tutti questi colori creano una palette che si abbina perfettamente all’estate.

Significato simbolico: inoltre, i gioielli ispirati al mare non sono solo belli da indossare, ma vengono spesso associati ad un significato simbolico. Le conchiglie, ad esempio, sono associate alla protezione e alla sicurezza, mentre i coralli sono considerati dei porta fortuna.

Il mare sempre con te: indossare questi accessori, oltre a permettervi di seguire le tendenze, vi dà l’opportunità di portare sempre il mare con voi. Questi oggetti, durante le altre stagioni, vi faranno ricordare anche i momenti belli e spensierati vissuti durante l’estate.



Personalizzazione: questi tipi di gioielli si possono anche creare da sé e personalizzare come si vuole. Molte persone, infatti, se li creano da soli co conchiglie e pietre trovate sulla spiaggia. Questo non fa altro che creare un legame con i vostri ricordi.

Opzioni sul mercato: ci sono anche diverse opzioni sul mercato. Oltre alle tradizionali conchiglie e coralli, è possibile trovare gioielli che rappresentano diversi animali marini, come pesci, meduse e tartarughe marine. La diversità permette a ognuno di trovare un certo significato all’interno di queste rappresentazioni. C’è da dire che questi gioielli non sono limitati solo alle donne, ma anche agli uomini. Quest’ultimi, negli anni più recenti, stanno abbracciando questa tendenza.

