Quello delle honey lips è il nuovo trend di TikTok ma, di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tra i trend di TikTok spunta quello dedicato alle honey lips per esaltare l’abbronzatura

Dopo la tendenza del latte makeup, che ha letteralmente spopolato, il nuovo trend di TikTok che sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, è sempre incentrato sul make up. Stiamo parlando delle honey lips. Di cosa si tratta? Letteralmente significa “labbra color miele”. A idearlo è stata la tiktoker Eva Larosa, colei che aveva inventato le diamond lips, ovvero le labbra super riflettenti, che devono brillare come se fossero un gioiello. In questo caso invece il protagonista è un colore dorato che, tra le alte cose, è perfetto per risaltare l’abbronzatura, in quanto colore caldo e morbido. Siamo ancora in estate, quindi è proprio il periodo perfetto per provare le honey lips, trend che sta davvero spopolando su TikTok, pensate che l’hashtag honeylips ha già oltre 2,9 milioni di visualizzazioni. Questo trucco è in grado di aggiungere calore a tutto il look. Vediamo adesso insieme come fare per realizzare le honey lips.

@evalarosaxo this is perfect for summer🌞 #liphacks #lipsmakeup #makeuptutorial #makeup #honeylips ♬ Billie bossa nova X west coast lostten4ever – ved

Honey lips: come realizzarle?

Come abbiamo appena detto, quello delle honey lips è il nuovo trend di TikTok che sta letteralmente spopolando e conquistando tantissime donne. Le labbra color miele non solo sono perfette per risaltare l’abbronzatura ma, con questa tecnica, le nostre labbra saranno ancora più carnose e sensuali. Vediamo adesso insieme come fare per realizzare le honey lips:

Esfoliare le labbra : innanzitutto bisogna esfoliare le labbra, magari facendo uno scrub, al fine di eliminare le pellicine e ogni forma di secchezza, che potrebbero andare a rovinare il risultato finale. Inoltre l’effetto miele sarà perfetto solamente se le labbra sono morbide e ben idratate.

: innanzitutto bisogna esfoliare le labbra, magari facendo uno scrub, al fine di eliminare le pellicine e ogni forma di secchezza, che potrebbero andare a rovinare il risultato finale. Inoltre l’effetto miele sarà perfetto solamente se le labbra sono morbide e ben idratate. Mettere il burrocacao : applicare un burrocacao o un prodotto rimpolpante, dopo di che è tutto pronto per iniziare a realizzare le honey lips.

: applicare un burrocacao o un prodotto rimpolpante, dopo di che è tutto pronto per iniziare a realizzare le honey lips. Applicare l’ombretto : una volta che le nostre labbra sono esfoliate e idratate, possiamo passare a mettere l’ombretto. Ci vuole un ombretto dorato dal sottotono giallo molto luminoso. Si inizia ad applicare questo ombretto con il dito nella parte centrale del labbro superiore, sbordando un pochino sull’arco di Cupido, e sul labbro inferiore, sfumando leggermente.

: una volta che le nostre labbra sono esfoliate e idratate, possiamo passare a mettere l’ombretto. Ci vuole un ombretto dorato dal sottotono giallo molto luminoso. Si inizia ad applicare questo ombretto con il dito nella parte centrale del labbro superiore, sbordando un pochino sull’arco di Cupido, e sul labbro inferiore, sfumando leggermente. Mettere la matita: dopo aver messo l’ombretto si può passare alla matita. Ci serve una matita marrone calda per ripassare i contorni laterali della nostra bocca al fine di creare la forma che desideriamo ottenere.

dopo aver messo l’ombretto si può passare alla matita. Ci serve una matita marrone calda per ripassare i contorni laterali della nostra bocca al fine di creare la forma che desideriamo ottenere. Applicare il gloss: mettere sulle labbra un gloss glitterato color pesca e infine aggiungere un pò di ombretto nei punti nei quali era già stato messo in precedenza al fine di intensificarlo.

Il risultato sarà un look super luminoso, ideale da abbinare a un trucco occhi sulle stesse tonalità. Inoltre è un look perfetto per risaltare l’abbronzatura, perciò non c’è periodo migliore dell’estate per provare le honey lips!

Sul popolare social di TikTok potete trovare comunque tantissimi video e tutorial per realizzare le honey lips in maniera perfetta, senza rischiare quindi di commettere errori. Insomma, non resta che provare!