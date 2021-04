In piena pandemia, anche le spose si sono dovute adattare alle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Tra invitati dimezzati, festeggiamenti distanziati e mascherina come accessorio in pendant con il vestito per il grande giorno, hanno dovuto anche optare per un trucco a lunga tenuta e waterproof, che resista al contatto con questa.

Proprio per questo motivo, le tendenze per i make up sposa 2021 puntano tutto sugli occhi. L’obiettivo è fare sorridere lo sguardo, là dove non si può sorridere sfoggiando un meraviglioso rossetto.

Tendenze trucco sposa con mascherina

La base nel trucco sposa non può essere assolutamente lasciata al caso. Fondotinta e correttore dovranno ovviamente essere coprenti e a lunga tenuta, per prolungarla, sarà necessario anche utilizzare la cipria. Indossando la mascherina, è chiaro che la zona occhi sarà al centro dell’attenzione.

Non solo le palpebre, ma anche contorno occhi, ciglia e sopracciglia, che dovranno essere ben curate, magari optando per qualche particolare trattamento, come laminazione, il microblanding o una cura con oli essenziali specifici qualche settimana prima del grande giorno, così da evitare eventuali rossori.

Anche il contorno occhi, essendo molto delicato, dovrà essere ben trattato. Sì sa, a pochi giorni dalle nozze, tra emozione e il timore che qualcosa possa andare storto, è molto difficile prendere sonno, ma in questo modo si agevola la comparsa di occhiaie e piccole rughette.

Fortunatamente però, il make up arriva in soccorso delle spose, con qualche piccolo trucchetto per attenuarle.

Trucco sposa 2021: gli occhi

Ma arriviamo alla parte divertente: la scelta del trucco occhi. Anche in questo caso, è necessario che sia waterproof. Primer, mascara, eyeliner ed ombretti dovranno quindi resistere all’emozione del grande giorno, che molto probabilmente si mostrerà sotto forma di lacrime. Tante lacrime. Ma le scuole di pensiero, specialmente in questo periodo, sono principalmente due.

In generale, c’è chi pensa sia sempre meglio scegliere un make up con un effetto più naturale possibile, perché più sarà elaborato, più risulteranno visibili eventuali imperfezioni. Ma le tendenze 2021, anche per il fatto che le spose sono costrette ad indossare la mascherina, spingono ad osare con i dettagli, da abbinare agli addobbi e all’abito. Glitter, brillantini e ombretti di colori diversi dal nude quindi, sono ben accetti.

Trucco sposa 2021: le labbra

Non è detto che chi si sposa durante la pandemia, debba per forza rinunciare ad un tocco di colore sulle labbra. Anche in questo caso, le preferenze delle spose 2021 si dividono.

Ci sono spose che preferiscono un trucco naturale sulle labbra, optando per un rossetto effetto nude e definendo il contorno con una matita della stessa tonalità. Altre invece, non vogliono rinunciare a labbra rosso fuoco. Qualsiasi sia la scelta, anche per quanto riguarda il rossetto, il punto in comune è sempre quello: è necessario che sia no transfer, non solo per evitare di macchiare la mascherina, ma anche per evitare che lo sfregamento di questa, macchi le zone intorno alle labbra.