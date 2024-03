Siete alla ricerca di un fondotinta perfetto per pelli mature con rughe? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcuni consigli per scegliere il fondotinta perfetto.

Fondotinta per pelli mature con rughe: 6 consigli per la scelta

A tutte noi a un certo punto della nostra vita dobbiamo fare i conti con la comparsa dei segni del tempo, su viso e corpo, come per esempio le rughe. Grazie al make up le rughe si possono nascondere, per questo scegliere il fondotinta perfetto per questo scopo è essenziale. Ma, come fare per scegliere quello giusto? Vediamo adesso insieme 6 consigli utili:

Non badare al costo: tutte noi cerchiamo di risparmiare dove si può, ma in fatto di make up bisogna stare attenti a cosa si acquista. Spesso infatti i prodotti a basso costo non solo non sono efficienti nel lungo periodo ma possono anche essere nocivi per la pelle. Sceglierlo in base al tipo di pelle e all’incarnato: arrivati sopra i 50 è bene scegliere dei fondotinta apposta per pelli mature, che siano idratanti e che contengano componenti per pelli secche, in modo da non sottolineare troppo le rughe. Fondamentale anche scegliere il fondotinta giusto in base al colore dell’incarnato, tenendo conto che tra inverno e estate il colore dell’incarnato cambia per via dell’abbronzatura. L’ideale è quindi avere un fondotinta per le stagioni fredde e uno per le stagioni calde. Preferire un fondotinta traspirante: scegliere un fondotinta che copra ma che sia traspirante, in modo da non ottenere l’effetto opacizzante piatto. Scegliere la consistenza giusta: evitare i prodotti in silicone, e preferire quelli liquidi, in crema o in polvere. Le basi in silicone creano infatti l’effetto cerone, per cui è meglio evitarle. Se ne scegliete uno in polvere applicate prima della crema idratante. Preferire il finish glow: tra satinato (glow) e opaco (matt), per le pelli mature con rughe è preferibile optare per il finish glow, perché le pelli mature hanno bisogno di prodotti leggeri, luminosi e che non segnino ancora di più il viso. Controllare i componenti: evitare prodotti con parabeni e solfati, poiché molto dannosi per la pelle. Preferire prodotti che contengono acido ialuronico e vitamina C.

Come applicare il fondotinta correttamente

Dopo aver visto alcuni consigli che possono aiutarvi nella scelta del fondotinta per pelli mature con rughe, vediamo insieme come fare per applicare in maniera corretta il fondotinta. Il fondotinta, se applicato male, può dare un effetto poco piacevole, perciò è molto importante saperlo applicare nel modo giusto. Innanzitutto è bene applicare il primer, subito dopo aver deterso il viso. Sopra i 50 il consiglio è di applicare il fondotinta con il blender, ovvero la spugnetta a forma di uovo che consente di applicare il prodotto in maniera uniforme e di evitare l’effetto maschera. Per applicare partire dal centro verso l’esterno. Infine mi raccomando di non esagerare con il prodotto, basta una passata leggera.

