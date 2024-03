Quando pianifichi un viaggio, non dimenticare mai di portare il tuo beauty case! Ricorda, viaggiare leggeri non significa rinunciare alla tua skincare routine. Scopri i 10 prodotti essenziali da includere nel tuo beauty case da viaggio per essere sempre al meglio, ovunque tu vada.

Cosa mettere nel beauty case da viaggio?

Prepararsi per una vacanza è sempre molto emozionante, ma il momento critico arriva quando bisogna decidere cosa mettere nel beauty case. E ammettiamolo, crea più ansia della preparazione della valigia. Tra tutti i cosmetici che abbiamo noi donne, la fatidica domanda rimane sempre la stessa: “Quali devo portare con me?”. La scelta dipende spesso dalla destinazione, ma che tu stia andando verso una città nuova, una località di mare, di montagna o per un semplice weekend fuori porta, ci sono alcuni prodotti che non possono assolutamente mancare. Ecco la top 10 dei prodotti da mettere nel tuo beauty case da viaggio:

Prodotti per il viso da mettere nel beauty case da viaggio

Per una routine viso completa in viaggio, assicurati di includere il detergente per idratare e pulire la pelle, l’acqua micellare per struccare con delicatezza e la crema idratante.

Prodotti per il corpo da mettere nel beauty case da viaggio Per la cura del corpo, non dimenticare il bagnoschiuma per una doccia rilassante, la crema corpo per una pelle morbida, la crema solare/crema doposole per proteggere e lenire la pelle dopo l’esposizione al sole.

Prodotti per i capelli da mettere nel beauty case da viaggio Per mantenere i capelli sani e lucenti, assicurati di avere con te uno shampoo. Opta per versioni in formato mini per massimizzare lo spazio nel beauty case ed al contempo avere tutto il necessario a portata di mano.

Trucchi da mettere nel beauty case da viaggio

Per il trucco, “essenziale” è la parola d’ordine. Includi un correttore per coprire eventuali imperfezioni, un mascara per uno sguardo magnetico, una mini palette di ombretti neutri per creare look versatili ed un rossetto da utilizzare anche come blush.

Questi sono i nostri immancabili top 10 da non dimenticare nel tuo beauty case da viaggio. Dopo aver curato con attenzione viso, corpo, capelli e trucco, aggiungi gli ultimi dettagli: deodorante, profumo, mini tagliaunghie e lima. Ed ora, è il momento di chiudere tutto e partire!

