Il periodo più magico dell’anno è alle porte: le festività natalizie stanno per iniziare. E cosa c’è di meglio per celebrare il Natale 2023 se non con un look che cattura lo spirito delle festività? Il mondo del make-up ci offre tante idee per realizzare un trucco mozzafiato.

Make-up Natale 2023: idee trucco labbra

Per ottenere un trucco perfetto per Natale 2023 è d’obbligo puntare sulle labbra. Il rossetto rosso è senza alcun dubbio la scelta più gettonata, nonché uno dei colori dominanti di queste festività. Chanel ci propone il Rouge Coco Flash 118 Freeze per le carnagioni più chiare o Le Rouge 2.55 per gli incarnati più scuri. La loro formula idratante, coprente e ad alta resistenza garantisce una tenuta ottimale tutto il giorno. Entrambi i rossetti, dunque, sono ideali per resistere anche ai lunghi pranzi e alle interminabili cene in programma per le festività natalizie.

Make-up Natale 2023: idee trucco occhi

Per mantenere il beauty look fresco e luminoso, puoi abbinare un ombretto scintillante dorato o argento. Meravigliosi anche gli ombretti liquidi dal finish brillante e scintillante. Il nostro consiglio è di scegliere colori abbastanza chiari e leggeri, per non appesantire eccessivamente il trucco. In alternativa, puoi anche optare per il tradizionale eyeliner. Un trucco occhi perfetto da abbinare al rossetto rosso. In questo caso è molto importante la stesura del prodotto e la precisione nel tracciare la linea. Il classico eyeliner è sicuramente quello nero, ma è possibile utilizzare anche il marrone. Per chi ama osare, può sbizzarrirsi con degli eyeliner dalle nuance metallizzate. Per un trucco davvero esplosivo.

Make-up Natale 2023: tante idee per brillare durante le feste

Ricordati, gli accessori non sono solo per l’abbigliamento! Aggiungi dettagli preziosi come strass, brillantini, piccole stelle adesive per completare il look. Un modo semplice e divertente per illuminare il tuo viso in occasione delle festività natalizie. Il Natale è un momento speciale da passare in famiglia, con i nostri affetti più cari, ma è anche un momento per lasciarsi ispirare dalla fantasia e creare un make-up mozzafiato. Prendi spunto da queste idee e personalizza il tuo trucco per queste festività natalizie. Che sia un look classico o audace, l’importante è realizzare un beauty look indimenticabile.

