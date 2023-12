Come fare il contouring al viso e al collo in modo perfetto

Il contouring è diventato una tecnica di trucco fondamentale nel mondo della bellezza, consentendo di trasformare e definire i lineamenti del viso. Questa pratica, quando eseguita con precisione, può apportare miglioramenti significativi all’aspetto del viso, creando un effetto scolpito e armonioso. In questo articolo, esploreremo in dettaglio come eseguire il contouring a viso e collo per ottenere risultati spettacolari.

Preparazione della pelle per un Canvas perfetto

Prima di immergersi nella magia del contouring, è essenziale preparare la pelle in modo adeguato. Inizia con una pulizia accurata del viso e applica un idratante leggero per garantire che la pelle sia liscia e idratata. Questo passaggio crea una base perfetta per l’applicazione successiva del trucco.

Scelta dei prodotti per il contouring perfetto

La chiave di un contouring impeccabile risiede nella scelta dei prodotti giusti. Opta per un prodotto contour leggermente più scuro rispetto al tuo tono naturale della pelle e un prodotto highlight più chiaro. Assicurati che entrambi i prodotti siano ben sfumabili per ottenere risultati naturali.

Identificazione delle aree chiave da contouring e highlighting

Il contouring mirato richiede la corretta identificazione delle aree chiave del viso. Per definire le guance, applica il prodotto contour nelle fossette delle guance, mentre per affinare il naso, sfuma il contour sui lati del naso. Per una mascella ben definita, traccia il contour lungo la linea della mandibola.

Dall’altra parte, l’applicazione del prodotto highlight è altrettanto cruciale. Illumina il centro della fronte, la zona sotto gli occhi per mascherare occhiaie e il centro del naso. Aggiungi anche l’highlight sulla parte superiore degli zigomi per accentuarne la forma.

@beatricegherardini Ecco come si fa il contouring ☺️ e tu che tipo di viso hai ? 🤔 #makeup #makeuptutorial #makeupartist #makeuphacks #beauty#contouring ♬ Better When I’m Dancin’ – Meghan Trainor

Stippling e sfumatura per un effetto naturale

L’utilizzo di un pennello da contouring è essenziale per applicare i prodotti in modo uniforme. Evita linee troppo marcate e abbraccia la tecnica dello stippling per un’applicazione controllata. Per una sfumatura impeccabile, considera l’uso di una spugnetta da trucco per mescolare delicatamente le tonalità, garantendo un aspetto naturale e senza soluzioni di continuità.

Estensione del contouring al collo per un look coeso

Per un risultato armonioso, estendi leggermente il contouring anche sulla linea della mascella e sul collo. Questo passaggio aggiuntivo crea continuità tra il viso e il collo, evitando transizioni brusche che potrebbero compromettere l’effetto complessivo.

Fissaggio del trucco per una durata prolungata

Per garantire che il tuo lavoro di contouring rimanga impeccabile per tutto il giorno, completa il trucco con una leggera spruzzata di spray fissante. Questo aiuterà a mantenere il contouring intatto, assicurando una bellezza duratura.

Il contouring a viso e collo è un’arte che richiede pratica e sperimentazione. Sperimenta con tonalità e tecniche per scoprire cosa funziona meglio per la tua forma del viso. Con dedizione e pratica, sarai in grado di padroneggiare l’arte del contouring, enfatizzando la tua bellezza naturale con stile e sicurezza.

