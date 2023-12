Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori prodotti make up di Chiara Ferragni.

I migliori prodotti make up di Chiara Ferragni

Nella nuova collezione beauty dell’imprenditrice e infuencer Chiara Ferragni ci sono diversi prodotti assolutamente da non perdere, a partire dal rossetto Kiss Fiercely 10, ovvero un nude caldo arricchito da una cascata di glitter. Questo si appresta a essere il rossetto ideale per chi ad esempio non ama i colori troppo accesi ma vuole comunque dare quel tocco in più alle proprie labbra. Inoltre, grazie ai glitter, questo rossetto ha anche una lunga durata, resite anche dopo aver mangiato. I rossetti glitter sono tra l’altro di forte tendenza in questo momento, quindi il nuovo rossetto della Ferragni è sicuramente il rossetto must have dell’Autunno Inverno 2023 2024. Tra gli altri prodotti da non perdere, troviamo anche il Kit Essential, ovvero un kit labbra composto dal Lipstick Kiss Fiercely 05 e dalla matita labbra Kiss Marker 05. Il rossetto dalla texture cremosa è un nude rosato, mentre la matita si stende con estrema facilità, donando alle labbra il prefetto nude rosato.

I migliori prodotti make up di Chiara Ferragni da acquistare subito

Su Douglas potete acquistare i nuovi prodotti make up di Chiara Ferragni. Vediamolo adesso insieme nel dettaglio:

Highlighting Blush – Baby Charming 02: si tratta di un blush illuminante dalla texture rivoluzionaria in grado di catturare perfettamente i pigmenti e la luce. Un blush malva delicato che illumina il viso grazie a effetti di luce scintillanti. Pelle più morbida e vellutata fin dalla prima applicazione. Il costo è di 36 euro .

si tratta di un blush illuminante dalla texture rivoluzionaria in grado di catturare perfettamente i pigmenti e la luce. Un blush malva delicato che illumina il viso grazie a effetti di luce scintillanti. Pelle più morbida e vellutata fin dalla prima applicazione. Il costo è di . Eye Pencil – Talking Eyes: matita occhi davvero unica nel suo genere, dal tratto ultra preciso e glitterato. Grazie alla sua formula altamente pigmentata è in grado di garantire un colore intenso dal finish super brillante e metallizzato. Inoltre si stende con grande facilità e grazie alla mina retraibile e al temperino integrato all’estremità della matita si possono creare sia look sfumati che look grafici. Disponibile nei colori antracite e marrone. Il costo è di 21 euro .

matita occhi davvero unica nel suo genere, dal tratto ultra preciso e glitterato. Grazie alla sua formula altamente pigmentata è in grado di garantire un colore intenso dal finish super brillante e metallizzato. Inoltre si stende con grande facilità e grazie alla mina retraibile e al temperino integrato all’estremità della matita si possono creare sia look sfumati che look grafici. Disponibile nei colori antracite e marrone. Il costo è di . Lip Liner -Kiss Marker 03 : si tratta di una matita labbra dal tratto preciso e dalla texture cremosa e idratante. La formula pigmentata garantisce un colore intenso dal finish satin, inoltre si stende con grande facilità. Il costo è di 18 euro .

: si tratta di una matita labbra dal tratto preciso e dalla texture cremosa e idratante. La formula pigmentata garantisce un colore intenso dal finish satin, inoltre si stende con grande facilità. Il costo è di . Gloss – Glossy Temptation 04: si tratta di un gloss luminoso in grado di donare alle labbra un colore nude naturale con riflessi di luce dati dalle perle cangianti. La texture è cremosa e avvolgente e si adatta perfettamente alle labbra, garantendo un significato ottico bagnato senza però essere appiccicoso. Grazie alla sua formula glitterata la tenuta è di ben 4 ore! Il costo è di 19 euro.

Questi quindi sono tra i migliori prodotti make up di Chiara Ferragni. E voi, cosa state aspettando per acquistarli?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

La tendenza make up 2023 è l’ombretto effetto satinato per uno sguardo seducente

Effetto ombrè lips: come crearlo sulle vostre labbra