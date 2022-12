Tante novità su Paramount Plus a partire da Gennaio 2023. Tutte le serie e i film in arrivo sulla nuova piattaforma.

Argomenti trattati SERIE TV

FILM

Anche se inaugurata da poco la nuova piattaforma streaming, Paramount Plus sta facendo parlare molto di sé. Dal suo lancio – a settembre di quest’anno – il catalogo del sito si è arricchito di film e serie in anteprima, ma anche cult e titoli memorabili.

L’offerta accattivante sta cominciando a fare concorrenza alle piattaforme Netflix, Disney Plus e Prime; ma diamo un’occhiata ai titoli che la piattaforma offrirà a partire da Gennaio 2023.

Dal 1 gennaio

– Merlin

Dal 4 gennaio

– Behind the music (S1)

Dal 9 gennaio 2023

– YO! MTV MAPS (S1)

Dal 12 gennaio 2023

– South Park (S25)

– The roast of Italy (S1)

– Mario (S1-2)

Dal 19 gennaio

– George & Tammy (S1)

– MTV CRIBS Italia (S1-2)

– ARE YOU THE ONE? Global edition

Dal 25 gennaio

– That dirty black bag (S1)

Iniziamo l’anno in bellezza col debutto sulla piattaforma della serie di successo Merlin – di cui saranno caricate tutte le stagioni -, serie storico-fantastica che racconta delle vicende di un giovane ragazzo dotato di poteri soprannaturali il cui compito sarà proteggere il giovane Re Artù.

Il 4 gennaio vedrà l’arrivo di Behind the music, una docu-serie sul mondo della musica che racconterà di artisti e musicisti famosi attraverso interviste e materiale di repertorio. Di musica si occuperà anche YO! MTV MAPS (disponibile dal 9 gennaio), dove Ralph McDaniels racconterà la storia del rap nei suoi luoghi sacri a New York – Brooklyn e Staten Island -, tra gli ospiti: A$AP Ferg, DJ Brucie B, Bobbito Garcia, Fat Joe e Mike B.

A partire dal 12 gennaio saranno disponibili, invece, i sei nuovi episodi della venticinquesima stagione di South Park (creata da Trey Parker e Matt Stone), Mario (risate assicurate con le prime due stagioni dell’iconica serie di Maccio Capatonda) e The roast of Italy del comico Francesco De Carlo, il quale racconterà i vizi, ma anche i pregi degli italiani attraverso interviste, pezzi di stand-up comedy e incontri e momenti di riflessione. Il 19 gennaio vedrà il debutto su Paramount Plus di George & Tammy – una miniserie romantica che racconta la storia d’amore tra due musicisti -, MTV CRIBS Italia (non molto da aggiungere sullo storico e celebre format di MTV) e ARE YOU THE ONE?, la versione internazionale del famoso dating show. Chiudiamo il mese delle serie di gennaio su Paramount Plus con That dirty black bag, la prima stagione di un eccezionale Spaghetti western di otto episodi con Douglas Booth, Dominic Cooper e Niv Sultan.

Dal 6 gennaio 2023

– Ti mangio il cuore

In aggiunta alla numerosa selezione già presente sulla piattaforma, il 6 gennaio farà il suo ingresso su Paramount Plus la pellicola di Pippo Mezzapesa, prodotta da Indigo Film con Rai Cinema, Ti mangio il cuore. Il film, presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha come protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè. Tratto dall’omonimo libro, Ti mangio il cuore racconta una struggente storia d’amore, di vendetta e di annientamento contornata dai paesaggi mozzafiato della Puglia. È il promontorio del Gargano, infatti, a fare da sfondo alla guerra tra due clan, che dopo anni si riaccende a causa di un amore proibito: quello tra Andrea, erede del clan dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale.