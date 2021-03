Arrivata seconda ad Amici, Elodie si è fatta conoscere per la sua voce elegante e graffiante, cantando alcune delle più famose hit degli ultimi mesi. Tra queste c’è “Nero Bali”, che ha visto la partecipazione di Michele Bravi e Gué Pequeno o “Guaranà”.

In fatto di amore, lo sanno tutti, l’ex concorrente del talent di Maria De Filippi è felice al fianco del rap Marracash. Ma chi è davvero Elodie Di Patrizi?

Chi è Elodie Di Patrizi

Un talento che non passa inosservato: Maria De Filippi ci aveva visto lungo e adesso Elodie si gode il meritato successo. Un’infanzia difficile, poi il grande riscatto. Tra nuovi progetti e un amore sconfinato per il suo compagno, la giovane cantante sta attraversando un momento sereno e soddisfacente.

Nata il 3 maggio del 1990, ancora bambina ha dovuto affrontare il dolore per la separazione (piuttosto turbolenta) dei suoi genitori. La madre, poco dopo, ha scoperto di essere malata. Il padre ha perso il lavoro. Così per Elodie sono iniziate le difficoltà. A tal proposito, in precedenti interviste, il padre di Elodie ha dichiarato:

Lei e e sua sorella iniziarono a stare un po’ con me e un po’ con la mia ex moglie che purtroppo, proprio in quegli anni, scoprì che avrebbe dovuto combattere contro un male terribile. Io seguii la cosa a distanza. Per fortuna tutto andò per il meglio e la mia ex è guarita.

La vena artistica l’ha eredità da papà Roberto. Sua madre, invece, è creola, originaria di un’isola dei Caraibi. Al Corriere della Sera la 30enne aveva confidato:

L’incontro tra diversità non può che fare bene. Tuttavia, quando ero piccola, un uomo bianco e una donna nera erano guardati in modo strano. Fortunatamente ora non lo percepisco più e ho lasciato alle spalle quelle situazioni sgradevoli.

La carriera

Elodie cerca di trovare il suo posto nel mondo della musica partecipando nel 2009 a XFactor (venendo eliminata quasi subito) e poi nel 2015 ad “Amici”. La cantante termina questo percorso classificandosi al secondo posto ma vincendo il Premio della Critica Giornalistica e debuttando subito dopo con il suo primo album “Un’altra vita”.

Nel 2016 Elodie apre i concerti di Emma Marrone e, solo un anno dopo, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia” scritta proprio dall’amica e collega Emma. A seguito di questa esperienza, Elodie ha iniziato a collaborare con tantissimi artisti di successo e a essere chiamata come ospite a numerosi concerti o spettacoli, ottenendo finalmente riconoscimento per il suo grande talento.

Dal 2018 Elodie mette la firma su una lunga serie di hit e di successi estivi come “Nero Bali”, “Pensare Male” (con i The Kolors), “Margarita” (con Marracash) e “Ciclone”. Nel 2020 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Andromeda” scritto per lei da Mahmood e Dardust che diventerà in breve tempo disco di platino.

Elodie, accanto alla sua straordinaria carriera da cantante, ha recentemente portato anche avanti l’attività da modella. Inoltre, in occasione dell’edizione di Sanremo del 2021, Elodie è stata scelta per affiancare Amadeus e Fiorello in una delle serate del Festival come co-conduttrice.

La vita privata

Durante la sua partecipazione ad Amici Elodie ha conosciuto il cantante Lele Esposito, con il quale ha intrapreso una relazione che è continuata per l’intera durata della trasmissione. Al padre lo ha presentato fuori dagli studi e su Lele aveva commentato: “Mi sembra un ragazzo in gamba, giovane ma all’antica. Mi è piaciuto”. Nel 2017, tuttavia, il loro amore è giunto al capolinea. La cantante è tornata tra le braccia del deejay Andrea Maggino, suo ex fidanzato.

Nell’aprile 2019, dopo la rottura con Maggino, le indiscrezioni parlano di un tenero avvicinamento tra Mario Balotelli ed Elodie. Tuttavia, le voci si riveleranno prive di fondamento. È nell’estate del 2019 che esce allo scoperto insieme a Marracash, famosissimo rapper italiano. Tra vacanze insieme, dediche d’amore e momenti di coccole, i due si godono un amore smisurato, che sembra profondo, sincero e solido.