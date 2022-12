Disney Plus: le novità in arrivo a gennaio 2023

Tante novità su Disney Plus a partire da Gennaio 2023. Tutte le serie, i film e i nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma.

Argomenti trattati SERIE TV

FILM

Disney Plus ha annunciato in anteprima alcune delle novità di film e serie tv che saranno disponibili in streaming sulla piattaforma a partire da gennaio 2023. Di seguito le nuove serie, gli episodi in uscita e i film da guardare il prossimo mese.

Dal 4 gennaio

– Les Amateurs (S2)

– Reservation Dogs (S2)

– La fuga (S1)

– The good doctor (S5)

– Star Wars: The Bad Batch (primi 2 ep. della S2)

– Il Mistero dei Templari – La serie (ep. 5)

– Willow (ep. 7)

9 gennaio

– Koala Man

Dall’11 gennaio

– Ecco a voi i Chippendales (S1)

– Chasing waves (S1)

– Il Mistero dei Templari – La serie (ep. 6)

– Willow (ep. 8)

– Star Wars: The Bad Batch (ep.

3)

Dal 18 gennaio

– Il Mistero dei Templari – La serie (ep. 7 e 8)

– Star Wars: The Bad Batch (ep. 4 e 5)

– Little demon (S1)

– NCIS L.A. (S1-S13)

Dal 25 Gennaio

– Extraordinary

– Welcome to Wrexham (S1)

– American Crime Story (S1-S2-S3)

Per quanto riguarda le serie, le novità in arrivo sono parecchie sulla piattaforma di streaming di Walt Disney. Il 4 gennaio usciranno i primi due episodi della seconda stagione della serie animata Star Wars: the Bad Batch.

La serie seguirà le avventure di un gruppo di cloni geneticamente modificati che si ritrovano in una galassia completamente sconosciuta dopo la fine della guerra dei cloni. Lo stesso giorno uscirà, inoltre, il quinto episodio dell’acclamata serie Il mistero dei Templari – La serie – che ha esordito sulla piattaforma a Dicembre – insieme ai nuovo episodi di Willow (settimo episodio). Il 4 gennaio la piattaforma presenterà anche delle new entry: la prima stagione de La fuga, la quinta stagione di The Good Doctor e la seconda stagione di Les Amateurs e Reservation Dogs. Cinque giorni dopo, è il turno, invece, della serie animata Koala Man con la sua prima stagione. A grande attesa, l’11 gennaio, esce la serie true-crime Ecco a voi i Chippendales, la prima stagione di Chasing Waves, la diciannovesima di NCIS e i successivi episodi de Il Mistero dei Templari – La serie (ep. 6) Willow (ep. 8) Star Wars: The Bad Batch (3). Il 18 gennaio esordiranno sulla piattaforma le serie Little Demon, le prime tredici stagioni di NCIS L.A. Assolutamente da segnare: l’esordio della serie Welcome to Wrexham e della nuova serie comedy britannica con Máiréad Tyers, Extraordinary, in streaming dal 25 gennaio insieme alle prime tre stagioni di American Crime Story.

Dal 6 gennaio

If these walls could sing

Per quanto concerne i film, l’unica novità degna di nota è l’uscita di If these walls could sing, attesissimo documentario sulla storia degli Abbey Road Studios, che uscirà il prossimo 6 gennaio in occasione dell’anniversario per i 90 anni di Abbey Road, dove la regista Mary McCartney ci guida lungo nove decadi per raccontare la storia dei record più iconici registrati negli studio più famosi al mondo. “Gli studi di Abbey Road hanno fatto parte della mia vita da quando ne ho memoria”, ha dichiarato la regista. “Sono cresciuta tra le sale di Abbey Road, per me è come un posto di famiglia. Nel dirigere questo documentario mi è sembrato naturale esplorare la ricchezza di storie e portare alla luce così tante gemme inedite di cui non ero a conoscenza”, ha poi aggiunto alla rivista Rolling Stone.