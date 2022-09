Venezia 79: le coppie più belle sul red carpet

Anche Venezia 79 ha calato il sipario: come ogni anno il red carpet ha ospitato una grandissima varietà di personaggi e come ogni anno su quel tappeto rosso ha sfilato, oltre lo stile e la professionalità, anche l’amore.

Tra baci romantici e proposte di matrimonio a prova di flash, sono diverse le coppie d’amore arrivate in laguna: vediamole insieme.

Venezia 79: il red carpet si tinge d’amore

Venezia, i riflettori, il cinema, l’arte e l’amore: sono diverse le coppie arrivate insieme in laguna e immortalate dalle centinaia di riflettori pronti a scattare.

La madrina dell’evento, Rocìo Muñoz Morales, ha voluto concludere in bellezza (doppia) la sua presenza al Festival del Cinema di Venezia: per l’ultima serata, infatti, è arrivata sul red carpet in compagnia del compagno Raul Bova.

Entrambi elegantissimi, hanno brillato di una luce spontanea e sorridente.

Arrivato a Venezia come protagonista del film The hanging sun – Il sole di mezzanotte, Alessandro Borghi ha deciso di sfilare sul red carpet con Irene Forti, l’attuale fidanzata.

Cristina Marino, invece, ha sfilato sul red carpet della laguna a fianco del marito Luca Argentero. Pochi giorni prima di Venezia 79 Marino ha reso pubblica la notizia della sua seconda gravidanza e così la coppia ha potuto calcare il tappeto in totale serenità.

Sul red carpet anche Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta. La coppia, fresca di nozze, è arrivata a Venezia come ospite per i Filimin Italy Best Movie Award, dove ha ottenuto il Best Movie Sport Award grazie al documentario sulla sua vita Underwater.

Altra coppia di neo sposi a sfilare sul tappeto rosso Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: bellissimi e sempre più affiatati, i due si sono lasciati fotografare con totale spontaneità ed eleganza.

Tra i momenti più romantici (ma anche più discussi) vissuti sul red carpet di Venezia 79, c’è sicuramente la proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha deciso di fare alla fidanzata Sophie Codegoni. Sul red carpet di The Son, Basciano si è inginocchiato e tra emozioni e centinaia di flash i due si sono lasciati andare a baci e ad abbracci romantici. Rimanendo in tema The Son, anche il protagonista della pellicola, Hugh Jackman, è arrivato in laguna in compagnia della moglie Deborra Lee-Furness.

Rimanendo sulla scia del romanticismo è impossibile non citare il dolcissimo bacio avvenuto tra Mario Falak e Charles Eismayer, gli ufficiali che hanno ispirato il film Eismayer di David Wagner.

Se invece si vuole parlare di amore rock, la coppia Vincet Cassel e la moglie Tina Kunakey vince, senza ombra di dubbio, il primo premio: bellissimi, stilosi e travolti da un’intesa avvolgente.

Tra le coppie invece più belle ed eleganti viste sul tappeto rosso di Venezia 79 ci sono loro due, gli influencer Marco Fantini e Beatrice Valli. Entrambi in nero e super chic, hanno sfilato sorridenti e sicuri di sé.

Tra le altre coppie di influencer arrivate in laguna anche quella formata da Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci: eleganti e a prova di flash! Insieme e sempre più innamorati anche Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, arrivati insieme a Venezia 79.

Tra influencer e debutti attoriali, è arrivata sul red carpet anche la coppia Rodriguez-Moser: lui, al suo debutto come attore in In_finiti, è arrivato a Venezia in compagnia della fidanzata Cecilia Rodriguez.

Tanto l’amore, tanto il sostegno e tanta la voglia di gridarlo al mondo: Venezia 79 è stata anche questo.