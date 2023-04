The Marvelous Mrs. Maisel: la trama della quinta stagione

“The Marvelous Mrs. Maisel” sta per tornare con l’attesissima quinta e ultima stagione. La serie televisiva di enorme successo uscirà sulla piattaforma di streaming di Prime Video il prossimo 14 aprile. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa nuova stagione.

The Marvelous Mrs. Maisel: di cosa parla la serie televisiva

“The Marvelous Mrs. Maisel“, in italiano “La Fantastica signora Maisel” è una serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios. Questa serie televisiva, ambientata a New York tra la fine degli anni Cinquanta e i prima anni Sessanta del secolo scorso, non solo ha riscosso un grande successo da parte del pubblico, ma ha anche ottenuto diversi riconoscimenti, come ben 3 Golden Globe, 5 Critics’ Choice Awards e 17 Emmy Award. La serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel” ha come protagonista Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York. Suo marito, Joel Maisel, è un comico che tenta di esibirsi senza molto successo, che ottiene solamente quando Midge, interpretata dall’attrice statunitense Rachel Brosnahan, lo aiuta. Dopo una performance particolarmente malriuscita, Joel, interpretato dall’attore Micheal Zegen, confessa alla moglie di tradirla con la segretarie e decide così di lasciarla. Presa dallo sconforto, la donna si ubriaca e si ritrova sul palco dove si esibiva il marito. Improvvisa uno spettacolo su quanto le è accaduto e ottiene una marea di applausi. Da lì decide di buttarsi nel mondo della comicità.

The Marvelous Mrs. Maisel 5: anticipazioni sulla trama

Nel corso della quarta stagione della serie “The Marvelous Mrs. Maisel“, c’erano stati molti cambiamenti per Midge che, dopo esserci licenziata da Shy Baldwin, è diventata la comedian fissa del Walford, uno strip club di Manhattan. Dopo essere stata accusata ingiustamente di prostituzione, Midge è diventata l’ospite comica del club. Verso la fine della stagione, il comico Lenny Bruce, interpretato da Luke Kirby, offre a Midge di prendere il suo posto come apripista di Tony Bennett al Capocabana. Lenny inoltre ha più volte incoraggiato Midge a smetterla di preoccuparsi di fallire e di iniziare ad esibirsi. La sinossi della quinta stagione dice che “Midge si trova più vicina che mai al successo che ha sempre sognato, solo per scoprire che più vicino che mai è ancora così lontano”. La quinta stagione, essendo la conclusiva, è quindi anche l’ultima occasione per Midge di realizzare il proprio sogno e diventare la star che ha sempre voluto essere. La donna lascerà il suo lavoro al Walford per accettare nuovi spettacoli al fine di accrescere la sua popolarità. Un’ottima occasione le si presenterà con il Gordon Ford Show. Non resta quindi che attendere il 14 aprile per scoprire se Midge riuscirà o meno a realizzare i suoi sogni.

The Marvelous Mrs. Maisel: quando esce e dove vederlo

La quinta e ultima stagione della serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel” uscirà il 14 aprile 2023, data in cui verranno caricati i primi tre episodi sulla piattaforma streaming Prime Video. Vi ricordo che per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon.