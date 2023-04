The Marvelous Mrs. Maisel: quando esce la quinta stagione

L’ultima e attesissima quinta stagione della serie televisiva che ha ottenuto un enorme successo “The Marvelous Mrs. Maisel” sta per arrivare. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita della serie.

The Marvelous Mrs. Maisel: di cosa parla la serie televisiva

“The Marvelous Mrs. Maisel” è una serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino per Amazon Studios. La serie ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come tre Golden Globe, cinque Critics’ Choice Awards e ben 17 Emmy. Il pubblico ha apprezzato tantissimo la serie televisiva che sta per giungere alla conclusione. La quinta stagione sarà infatti l’ultima. Ma, di cosa parla “The Marvelous Mrs. Maisel”? Al centro della serie televisiva troviamo il personaggio di Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York alla fine degli anni Cinquanta. Suo marito, Joel, è un aspirante cabarettista che però riscuote successo solo quando Midge lo aiuta. Una sera, dopo una pessima performance, Joel confida alla moglie di averla tradita e decide così di porre fine alla relazione. Midge è sconvolta, si ubriaca e finisce sul palco del locale dove era solito esibirsi il marito. La donna improvvisa uno spettacolo su quanto le è accaduto e ottiene una marea di applausi. Da quella sera nasce in lei il desiderio di diventare una cabarettista. La quinta stagione sarà dunque l’ultima possibilità per Midge di realizzare i suoi sogni e diventare la star che nel profondo ha sempre pensato di essere. Lascerà il lavoro al Wolford per esibirsi in altri spettacoli al fine di ottenere maggiore visibilità. La grande occasione sembra presentarsi con il Gordon Ford Show ma, come recita la sinossi della quinta stagione, “Midge si ritrova più vicina che mai al successo che ha sempre sognato, solo per scoprire che più vicino che mai è ancora così lontano.”

The Marvelous Mrs. Maisel: il cast della quinta stagione

Nei panni della protagonista, Miriam Midge Maisel, troviamo ancora l’attrice statunitense Rachel Bronsahan che, grazie alla serie televisiva, ha ottenuto due Golden Globe. L’abbiamo inoltre vista recitare in film come “Segreti di famiglia“, “Boston – Caccia all’uomo“, “L’ultima tempesta” e “L’ombra delle spie“.

A interpretare il ruolo dell’agente di Midge, Susie, troviamo sempre l’attrice, scrittrice, doppiatrice e comica statunitense Alex Borstein. Il marito di Midge, Joel, è interpretato da Micheal Zegen, mentre i suoi genitori, Rose e Abe, sono interpretati rispettivamente da Marin Hinkle e Tony Shalhoub. L’attore Luke Kirby torna nei panni di Lenny Bruce. Tra le new entry troviamo ,nei panni del conduttore di talk show Gordon Ford, l’attore statunitense Reid Scott.

The Marvelous Mrs. Maisel: quando esce la quinta stagione della serie televisiva

La quinta e ultima stagione della serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel” sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video da giovedì 14 aprile 2023, data in cui saranno rilasciati i primi tre episodi. Le puntate successive verranno invece pubblicate settimanalmente, una ogni sette giorni. Gli episodi in tutto saranno nove. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon, scegliendo tra quello mensile a 4,99 euro o quello annuale a 49,99 euro.