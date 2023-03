Per il mese di aprile 2023 sono previste nuove uscite su Prime Video. Vediamole insieme.

Il catalogo di Prime Video è in continuo aggiornamento. Vediamo, all’interno di questo capitolo, quali sono i titoli in uscita per il prossimo mese di aprile.

Prime Video: titoli in uscita ad aprile 2023

Il catalogo Amazon Prime Video ogni mese propone titoli nuovi, che siano serie televisive, film, documentari. La concorrenza con le altre piattaforme streaming, come Netflix e Disney+, è sempre una bella sfida, perciò il colosso dell’e-commerce di Seattle ogni mese cerca di offrire ai propri abbonati i migliori titoli possibili. Per gli abbonati a Amazon Prime è consigliato restare sempre aggiornati sulle nuove uscite, così da non perdersi nulla.

Amazon ha annunciato in anteprima alcuni dei titoli che usciranno sulla piattaforma streaming ad aprile 2023. Vediamoli insieme:

14 aprile: “ Queens on the Run “. Si tratta di un talent-show. In ogni episodio verranno seguite dieci drag queen brasiliane provenienti da diverse zone del Brasile mentre viaggiano per tutto il Paese a bordo di un autobus molto decorato. Le drag queen saranno in competizione fra loro per aggiudicarsi il titolo di Supreme Drag . A presentare lo show ci saranno Ikaro Kadoshi, che è una delle più note e rispettate drag queen brasiliane, e Xuxa Meneghel, la più celebre intrattenitrice brasiliana. La giuria sarà invece composta da altri conduttori e ospiti speciali. In ogni città i partecipanti dovranno affrontare delle sfide, ispirate alla tradizione culturale della città in cui si trovano. Alla fine di ogni puntata una drag queen verrà eliminata. Il gioco finirà quando ne resterà una sola.

Prime Video: come usufruire del servizio streaming

Per poter usufruire del servizio streaming di Amazon Prime Video è necessario abbonarsi a Prime su Amazon. I primi 30 giorni sono gratuiti, il rinnovo annuale del servizio è di 49,90 euro, oppure di 4,90 se si sceglie l’abbonamento mensile.