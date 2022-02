Sì sa, le serie tv storiche e biografiche sono tra i prodotti che incuriosiscono di più i telespettatori e un esempio lampante lo si può trovare in “The Crown”. Manca sempre meno infatti, all’attesissimo debutto negli Stati Uniti, di “The Fisrt Lady”, la serie tv che racconta le vita di tre donne che in un modo o nell’altro hanno fatto parte del mondo politico del paese, lasciando il segno.

La data è fissata per il 17 aprile 2022 e la serie sarà composta da 10 episodi la cui visione sarà possibile su Showtime. Ecco tutte le informazioni che abbiamo sulla trama e il cast.

The First Lady, la trama della serie tv

La trama della serie tv si concentra maggiormente sulla vita privata e politica di Michelle Obama, First Lady nel periodo di presidenza del marito, il primo presidente nero degli Stati Uniti Barack Obama che di conseguenza ha fatto di lei la prima First Lady nera.

Nella serie tv verranno però raccontate anche altre due donne arrivate alla Casa Bianca molto prima di lei e altrettanto importanti per la politica e la storia del paese.

Stiamo parlando delle ex First Ladies Betty Ford, moglie dell’ex presidente Gerald Ford, impegnata socialmente nella lotta per l’uguaglianza dei diritti e promotrice dell’Equal Rights Amendement ed Eleanor Roosvelt, che oltre ad essere stata la moglie del presidente Franklin Delano Roosvelt è stata una delle più importanti esponenti dell’attivismo femminista già a partire dalla metà degli anni ’30.

Al momento comunque, queste sono tutte le informazioni che siamo riusciti a trovare sulla trama e per sapere qualcosa in più su come le vite delle tre First Ladies si incroceranno nel corso delle puntate non ci resta altro da fare che attendere la serie.

Il Cast della serie

Tre donne di successo interpretate da altrettante donne di successo. Il cast è infatti formato da Viola Davis (anche produttrice esecutiva della serie), famosa per titoli come “Mangia, prega, ama” e i due film di “The Suicide Suqd” che per la serie veste i panni di Michelle Obama, ad interpretare Betty Ford è invece la bellissima Michelle Pfeiffer che ha raggiunto il successo grazie al celebre film “Le streghe di Eastwick”, accanto a Jack Nicholson, mentre Gillian Anderson, star di “X-Files”, “Sex Education” e “The Crown” presta il volto ad Eleanor Roosvelt.

O-T Fangbenle, che abbiamo già visto in “The Handmaid’s Tale”, è invece Barack Obama mentre ad interpretare le figlie della coppia ci sono Lexi Underwood e Saniyya Sidney.

Le donne nella politica

“Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”, mai detto fu più vero. Soprattutto se si parla della figura della First Lady da sempre legata a quella del presidente degli Stati Uniti.

Sembra che la serie si sia posta l’obiettivo di raccontare la storia degli Stati Uniti e della politica che guida il paese attraverso gli occhi delle donne e, in modo particolare, di tre donne che nel corso degli anni si sono fatte pilastro delle lotte del femminismo e della parità dei diritti.