Per gli amanti delle produzioni di Shonda Rhimes, lei non è niente meno che Annalise Keatings, della serie Le regole del delitto perfetto: chi è l’attrice Viola Davis.

Viola Davis chi è

Viola Davis è un’attrice e produttrice statunitense, conosciutissima dal pubblico di tutto il mondo per i ruoli interpretati sia al cinema che in televisione.

Nel corso della sua carriera, sono stati numerosi i premi che ha ricevuto, tra essi, il più importante è stato sicuramente l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017.

La Davis è nata nel 1965 in California.

La sua infanzia non è stata un sogno felice: all’età di due anni è stata portata, insieme alla madre arrestata nel corso di alcune proteste civili, in prigione. Successivamente ha frequentato la Central Falls High School, alla quale deve l’amore per la recitazione. Dopo il diploma, ha studiato al Rhode Island college, dove si è laureata in teatro nel 1988.

Dagli inizi degli anni Novanta, la sua carriera ha preso il volo, ma è soprattutto a partire dagli anni 2010 che il suo nome appare in pellicole sempre più importanti, prima fra tutte la serie di Shonda Rhymes, Le regole del delitto perfetto.

Viola Davis chi è: carriera

La carriera della Davis, negli anni Novanta, è stata principalmente a teatro. Per quanto riguarda il cinema e la televisione è apparsa in ruoli minori.

Con l’arrivo degli anni 2000, ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico, partecipando sempre più a pellicole cinematografiche e sul piccolo schermo.

Tra i film e le serie televisive più importanti in cui ha avuto un ruolo ci sono CSI- scena del crimine, Law&Order: criminal intent, Law&Order: unità vittime speciali, sino all’enorme successo che l’ha tenuta impegnata dal 2014 al 2020: Le regole del delitto perfetto. Il suo ruolo di Annalise Keatings è diventato iconico per gli appassionati delle series.

Per quanto riguarda il cinema, le sue interpretazioni più importanti sono state in Disturbia nel 2007, Il Dubbio nel 2008, The Help nel 2012, Suicide Squad nel 2016, Barriere sempre nel 2016, Widows nel 2018 e Suicide Squads: missione suicida nel 2021.

Una carriera variegata, che l’ha vista interpretare ruoli diversissimi tra loro, permettendole di mettere in luce non solo la sua bravura, ma anche la versatilità come interprete.

Viola Davis chi è: vita privata e curiosità

L’indiscutibile bravura della Davis l’ha portata, nel corso della sua lunga carriera, a vincere molti riconoscimenti. Risulta anche essere l’attrice nera con più nomination agli Oscar.Ha ottenuto la tripla corona della recitazione, ovvero è riuscita ad aggiudicarsi l’Oscar, l’Emmy e il Tony Awards. Inoltre, può vantare anche un Golden Globe e cinque Screen Actors Guild Award.

Nel 2017 ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione magistrale nel film Barriere di Denzel Washington.

Viola Davis è sposata dal giugno 2003 con l’attore Julius Tennon, con cui ha adottato nel 2011 una figlia, Genesis. la Davis è inoltre madrina del figlio e della figlia del marito, avuto da una precedente relazione.

