Come mai tutti si lamentano del film di Taylor Swift? Quali potrebbero essere i motivi per i quali la pellicola non decolla, anzi appare piuttosto una delusione? Scopriamolo insieme in questo articolo, che tratta dello show della regina del pop.

Perché tutti si lamentano del film di Taylor Swift, The Eras Tour?

Le sale cinematografiche in tutto il mondo hanno un nuovo fenomeno: Taylor Swift – The Eras Tour sta dominando il botteghino, non solo negli Stati Uniti, e ha già stabilito un record come il film-concerto più visto nei primi 3 giorni, superando Justin Bieber: Never Say Never. Tuttavia, non tutto è oro.

Ci sono decine di video in circolazione online che testimoniano un evento stravagante. Alcune persone vivono un’esperienza emozionante, mentre per altri è un’esperienza terrificante.

Come previsto, la gente canta a squarciagola le canzoni di Taylor Swift, ma non solo. In alcuni luoghi sono stati osservati formazioni di ballo, girotondi, e danze frenetiche che creano un’atmosfera di confusione che rende difficile persino sentire la voce della pop star.

The Eras Tour: è caos al cinema

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter e altre testate, la situazione è talmente caotica che video e lamentele di una parte del pubblico sono diventati virali. Un utente ha scritto nel suo video: «E’ stata la peggior proiezione di sempre,non riuscivo neppure a sentire Taylor». Un altro ha detto che il pubblico con cui ha visto il film-concerto non è stato molto rispettoso: «Alcuni hanno perso la sala a causa dell’irrispettoso comportamento. Hanno rovinato l’esperienza di molte persone».

Per questo, alcuni lanciano un avvertimento: «Se state andando a vedere Taylor Swift – The Eras Tour, preparatevi all’esperienza di un concerto per divertirvi di più. Come esperienza al cinema è terribile. Aspettatevi balli, gente in piedi sulla sedia, urla e canti. Lo ha fatto per i suoi fan più fedeli».

Il dibattito sul film di Taylor Swift

Ciò apre certamente un dibattito: un film-concerto è indubbiamente un’esperienza di visione molto differente da quella di un normale film. La AMC Theatres, distributrice del film, ha incoraggiato ai presenti di cantare e ballare insieme a Taylor Swift, mantenendo rispetto per gli spazi e le altre persone presenti.

Tuttavia, i video che hanno iniziato a circolare su Twitter, Instagram e TikTok dimostrano che la richiesta non è stata ascoltata.

Nonostante il costo più alto dei biglietti (circa 20 euro), The Eras Tour è in cima alla classifica del botteghino anche in Italia, dove verrà proiettato anche in tre weekend consecutivi. Al momento, in Italia non ci sono situazioni critiche come quelle riscontrate online negli Stati Uniti. Ma non si può mai dire: l’effetto di Taylor Swift sui suoi fan sembra non conoscere limiti.

Inoltre, il documentario di Taylor Swift “Miss Americana” ha recentemente debuttato nelle sale cinematografiche e ha messo in evidenza l’importanza del galateo al cinema. Il film segue la vita della popstar e il suo viaggio per difendere se stessa e le sue convinzioni. Gli spettatori dovrebbero essere attenti a rispettare le altre persone presenti in sala e a non disturbare l’esperienza di visione degli altri.

E voi? Approvate il film oppure preferite il concerto di Taylor?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Ellen Hidding, chi è lo storico volto di Mai dire Gol: età, figlia, libri, vita privata e altezza

Chi è Pink Kandy: curiosità e vita privata della Cam Girl