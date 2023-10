Ellen Hidding è una conduttrice televisiva ed ex modella olandese nonché volto storico del programma sportivo “Mai dire Gol“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Ellen Hidding: figlia, età, vita privata e altezza del volto storico di Mai dire Gol

Ellen Hidding è una conduttrice televisiva ed ex modella olandese naturalizzata italiana. Ellen è nata il 21 novembre del 1972 a Winschoten, in Olanda, ha quindi 50 anni ed è alta un metro e settantasette centimetri. Quando aveva 11 anni ha iniziato la carriera come nuotatrice fino a essere selezionata per la squadra del suo Paese e vincendo molte medaglie per le gare di stile libero. A 15 anni diventa campionessa di freestyle e poco dopo inizia la carriera come modella, prima a livello nazionale, poi internazionale. Queste le sue parole durante una intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin: “Ho avuto un’infanzia serena. Mi sono dedicata allo sport. Poi a 17 anni ho partecipato a un concorso in un programma televisivo e in giuria c’era un’agenzia di Milano che mi invitò in Italia per fare la modella. E sono più di 30 anni che sono in Italia. Mia mamma è rimasta lì, ma quando ha capito che non ritornavo è venuta da me.” Nel 1997 inizia la carriera come conduttrice televisiva grazie al programma sportivo “Mai dire Gol“, che conduce anche nel 1998 accanto ad Alessia Marcuzzi. Tra gli altri programmi a cui ha preso parte nel corso degli anni Ellen Hidding troviamo “Momenti di gloria”, “Mai dire Mike”, “Facce da quiz”, Donnavventura Vip”, “Melaverde” e “Camera cafè”. Ellen Hidding ha scritto anche dei libri per i più piccoli insieme a Stefano Romanò, e il libro “Fior fior di idee. Creare con la natura una casa e uno stile green & glam”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ellen Hidding non si è mai sposata ma è legata sentimentalmente dal 1999 con Roberto Cozzi. La coppia, nel 2005, ha avuto una figlia, Ann Mari. Durante un’intervista, sempre a “Verissimo“, Ellen ha parlato del suo rapporto con la figlia: “vuole andare all’estero ma magari aspettiamo che faccia prima 21 anni. Adesso condividiamo tante cose, dalle cose banali a quelle più serie ed è bello perché oltre a essere una figlia è anche un’amica”.

Ellen Hidding alla conduzione di GialappaShow su Tv8

La nuova stagione del programma televisivo “GialappaShow” è ufficialmente iniziata lunedì 16 ottobre e ha visto proprio Ellen Hidding alla conduzione del programma accanto al Mago Forest. Si è trattato quindi di un grande ritorno in Tv per l’ex modella e conduttrice olandese, considerata uno dei volti storici del programma sportivo più amato di sempre “Mai dire Gol”, dell’ex trio della Gialappa’s Band, oggi composto solamente da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Ellen Hidding è stato quindi il valore aggiunto della prima puntata dello “GialappaShow“, che però dalla prossima puntata dovrà fare spazio a un altra, infatti ogni puntata prevede una co-conduttrice diversa.

