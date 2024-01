Daniela Ioia è un’attrice napoletana che abbiamo visto sia in “Mare Fuori” che in “Un Posto al Sole.” Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Daniela Ioia, chi è l’attrice di Mare Fuori e Un Posto al Sole? Età, fisico

Daniela Ioia è un’attrice italiana, è nata a Napoli nel 1984, ha quindi 39 anni ed è alta un metro e sessantacinque centimetri. Nel 2007 Daniela si è diplomata all’Accademia delle Arti Teatrali presso il Teatro Totò di Napoli, dopo di che si è specializzata in dizione e in musica. Dal 2000 al 2016 ha preso parte a ben 13 rappresentazioni teatrali nei più prestigiosi teatri della Campania. Nel 2015 l’attrice ha preso parte al cast della fiction rai “Un Posto al Sole“, ma si è conquistata una presenza continuativa a partire dalla stagione del 2022, con il suo personaggio Rosa Picariello. Rosa è entrata subito nel cuore dei telespettatori quando è rimasta ferita in un agguato che voleva colpire il suo ex, ovvero Damiano Renda che, in quel momento, era poco distante abbracciato a loro figlio, il piccolo Manuel. Rosa aveva visto lo scooter che si avvicinava minacciosamente a Damiano e a Manuel e, nel giro di pochi secondi, ha cercato di proteggere entrambi, finendo così nel mirino dei criminali. Questi ultimi infatti volevano colpite Damiano. Molti telespettatori a anche molti addetti al lavori hanno fatto i complimenti a Daniela per la sua performance. Sempre nel 2022, Daniela Ioia è entrata anche nel cast di un’altra fiction dall’enorme successo, ovvero “Mare Fuori”, dove interpreta la mamma di Silvia, Elena. Daniela Ioia ha preso parte anche ad altri film e serie televisive nel corso della sua carriera, tra cui “Il Sindaco del Rione Sanità”, diretto da Mario Martone, “Nostalgia”, al fianco di Pierfrancesco Favino, “Gomorra – La Serie”, nei panni di Tiziana Palumbo, e “La legge è uguale per tutti… forse”. Nel 2021 è stata tra gli artisti e le personalità che hanno sostenuto la causa dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, in lotta con i vertici della multinazionale, prendendo parte al loro calendario lanciato per scopo benefico. Daniela Ioia pare sia tifosa del Napoli e abbia una grande passione per i cavalli.

Chi è Daniela Ioia: marito, vita privata

Come abbiamo appena visto, Daniela Ioia è un’attrice napoletana che abbiamo imparato a conoscere in particolare grazie a due fiction di grande successo, ovvero “Un Posto al Sole” e “Mare Fuori“. Daniela Ioia è una persona molto riservata, si sa infatti molto poco della sua vita privata. Daniela è sposata con l’attore e regista teatrale Antimo Casertano, dal quale ha avuto un figlio, Jacopo. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha oltre 24mila follower e dove di recente ha pubblicato diversi scatti dell’ultima stagione di “Un Posto al Sole”.

