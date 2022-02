È giunta l’ora gloriosa degli uomini nel trucco. Esploreremo le nuove tendenze trucco per l’uomo del 2022 e percorreremo delle strade in cui le nozioni tradizionali di mascolinità sono state sfidate, si sono evolute e sono state ribaltate.

Un tempo gli uomini si truccavano?

Quante volte abbiamo sentito “ è un uomo, non può truccarsi” ma chi lo ha detto? Chi lo ha deciso?

Forse, non si sa o quanto meno non si fa caso, al fatto che il trucco maschile non è un tendenza moderna ma risale all’Antico Egitto. Uomini e donne egizie indossavano grandi quantità di trucco, soprattutto l’uso dell’eyeliner sugli occhi. Anche l’uso dello smalto risale a quest’epoca.

L’uso del trucco da parte di uomini e donne continuò ad essere di tendenza per tantissimo tempo.

Dopo un lungo periodo, però, il trucco cadde in disgrazia, perché considerato tossico.

Quando il trucco tornò di moda, all’inizio del XX secolo, le campagne pubblicitarie erano rivolte alle donne trasformando l’uso del trucco in una pratica di genere esclusiva, in cui solo le donne potevano truccarsi.

Con l’esplosione della musica rock tra gli anni ’70 e ‘80, il trucco maschile ritornò ad essere di moda, basti pensare ai look di David Bowie o al cantante punk Billy Idol o Prince.

Ci vorranno ancora degli anni prima che il trucco diventi uno strumento per sottolineare la libertà di espressione.

Trucco uomo: tra inclusività e anti-imperfezione

Attualmente il concetto di mascolinità relativo alla “bellezza” si sta liberando da idee antiquate su come gli uomini possono e non possono esprimere se stessi. È un cambiamento epocale che ha rovesciato totalmente il modello a cui noi siamo stati abituati fino ad ora, smettendo di prendere le donne come target principale.

Rappresentanti di questa inclusività, tutta italiana, sono i cantanti che sono saliti sul palco di Sanremo 2022 come Achille Lauro e i Maneskin. Dove il primo, ha messo in scena look carichi di trucco mentre i secondi hanno mostrato gli occhi esageratamente truccati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Il make-up, però, non è un vezzo solo delle nostre rockstar, usato per distinguersi e per farsi riconoscere. Oggi sempre più uomini, che siano star e no, si sono avvicinati al mondo del make-up con lo scopo di migliorare le proprie imperfezioni e migliorare cosi il proprio aspetto, nascondendo qualche ruga, le occhiaie o cercando di far scomparire la presenza dell’acne.

Questo nuovo trend, sempre più in voga tra gli uomini, viene dimostrato non solo dai grandi brand come Chanel o Dior che ultimamente hanno creato delle nuove linee make-up per lui, ma anche dalle vendite in costante crescita di cosmetici maschili.

Tendenze trucco uomo 2022

Ahimè, il mondo dei cosmetici è infinito e alcune volte complicato. Ma niente paura! Vi forniremo tutte le informazioni utili per non cadere in confusione. Pronti? Via

Il make-up uomo ha bisogno sicuramente di una base impeccabile che uniformi l’incarnato, smorzando la presenza di eventuali rossori, capillari, macchie. Il fondotinta naturalmente deve essere dosato bene per evitare di far risaltare peluria e barba. Per camuffare meglio le imperfezioni più “noiose” come occhiaie e brufoli, avrai bisogno di un buon correttore.

Passiamo ora al trucco occhi uomo che è diventato un vero è proprio must. I miglior rappresentanti dello smokey eyes in stile smudged sono i Maneskin, con questi occhi esageratamente truccati, carichi di sfumature variopinte, molto scure e sguardo maggiormente enfatizzato dall’utilizzo di eyeliner nero o matita.

Lo smokey eyes è anche il preferito di Achille Lauro, che ha reso il proprio sguardo profondo dalla matita nera o marrone, diventando il suo segno distintivo.

Molto importanti sono anche le sopracciglia, rigorosamente folte e naturali, domate, però dal gel fissante. Concludiamo con il trucco delle labbra, che si basa principalmente sull’utilizzo di balm trasparenti o leggermente colorati in grado di mettere in risalto la bellezza naturale delle vostre labbra.