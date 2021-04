Tutti i vip che sfidano la mascolinità tossica e abbattono i tabù indossando lo smalto per unghie: da Fedez con la sua manicure di coppia con Chiara Ferragni a Damiano dei Maneskin che opta per i toni più scuri in perfetto stile rock.

Smalto per unghie maschile: non più un tabù

Sono moltissimi oggi i personaggi uomini del mondo dello spettacolo che sfoggiano con orgoglio lo smalto per unghie, abbattendo così un tabù e opponendosi alla mascolinità tossica.

Fedez sfoggia manicure curatissime e nail art molto particolari. Apprezzate da uomini e donne, la sua nail artist crea dei piccoli capolavori sulle unghie del rapper milanese. Ad esempio le fiamme verdi su sfondo nero sfoggiate da Fedez durante l’estate 2020.

Bellissime anche le creazioni a tema come quella sul Grinch per le feste natalizie e quella a tema floreale in occasione della partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”. Spesso la nail art di Fedez è coordinata a quella della moglie Chiara Ferragni. Hanno sfoggiato entrambi, ad esempio, una manicure ispirata agli anni ’70 e molto psichedelica: lui con un effetto tie die, lei scegliendo un pattern optical.

Un altro volto noto italiano è Achille Lauro, cantautore molto apprezzato che sfoggia look particolari e molto significativi. Anche lui ama indossare lo smalto, così come il suo amico e collega Boss Doms.

Altro sex symbol che indossa lo smalto per unghie è Damiano David, frontman della band Maneskin. Il giovane cantante preferisce i toni scuri, in perfetto stile rock. Ha indossato lo smalto anche sul palco di Sanremo 2021, veicolando un forte messaggio e cercando di abbattere gli stereotipi sull’uomo forte e macho.

Non solo in Italia: anche a Hollywood le star sfoggiano lo smalto per unghie. Da Brad Pitt a Johnny Depp passando per Dominic Monaghan e Jared Leto. La moda è arrivata persino nel mondo del calcio: calciatori come David Beckham e Cristiano Ronaldo hanno sfoggiato le loro manicure.

