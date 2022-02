Dopo la vittoria dello scorso anno e il successo strepitoso che hanno avuto in seguito, i Maneskin sono tornati al Festival di Sanremo in grande stile. La band capitanata da Damiano è salita sul palco dell’Ariston in versione glam rock, ma ad aver attirato la curiosità dei fan sono state le foto senza trucco del backstage.

Maneskin senza trucco nel backstage di Sanremo

Prima di entrare in scena al Festival di Sanremo 2022, dove sono arrivati accompagnati da Amadeus in versione Ambrogio, i Maneskin hanno documentato sui social la loro preparazione. La band, dopo la vittoria dello scorso anno e il successo strepitoso che ha guadagnato anche con il trionfo all’Eurovision Song Contest, è salita sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite, mostrando una grinta pazzesca.

Non solo, Damiano, al termine dell’esibizione, si è anche commosso, abbracciando Amadeus in segno di riconoscenza. Ad aver attirato la curiosità dei fan, sono state le foto del backstage che i cantanti hanno condiviso sui social. Le immagini del prima, senza trucco, e del dopo, agghindati alla perfezione, hanno registrato il pieno di like.

Da ragazzi normali a stelle del rock

Da ragazzi normali, acqua e sapone, i Maneskin si sono trasformati in stelle del rock.

Per la prima esibizione sul palco dell’Ariston in veste di super ospiti, i Maneskin hanno scelto un look firmato Gucci. Completi di raso nero, davvero so cool, e makeup aggressive: la band di Damiano ha lasciato il segno.

Per la seconda performance, invece, i Maneskin hanno optato per outfit total white dallo stile anni Settanta e hanno aggiunto un tocco glam al makeup. In entrambe le esibizioni, hanno fatto ballare il pubblico dell’Ariston, regalando energia pura a tutto il pubblico.

Grinta e musica rock, ma anche una cura dell’immagine che non lascia nulla al caso. Eppure, prima di deliziare gli spettatori di Sanremo 2022, i Maneskin si sono mostrati ai fan come ‘mamma li ha fatti’. Senza trucco, con le facce giovani e pulite. Basta un niente, però, per trasformarsi nei ‘ragazzacci’ che piacciono tanto ai seguaci.

Le foto del backstage fanno impazzire i fan

Mentre sul palco mostrano look spettacolari e talvolta eccentrici, nel backstage sono assolutamente normali. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stupendi anche in versione acqua e sapone.

Ethan, capelli raccolti sulla nuca e t-shirt bianca, mentre Damiano e Victoria non rinunciano al gilet e al blazer con dettagli leopardati. Poco dopo, però, si trasformano in rockstar e puntano tutto su uno smokey eyes, con eyeliner e ombretto scuro ad accendere lo sguardo. Per la seconda esibizione, i Maneskin hanno aggiunto un tocco glam, con glitter dorato abbinato agli outfit. Non a caso, il loro makeup è stato eletto tra i migliori beauty look della prima serata di Sanremo 2022.

Le foto del backstage, con annesso prima e dopo, sono diventati virali in un lampo: Damiano & Co hanno fatto centro anche questa volta.