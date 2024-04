La modella e influencer italiana Taylor Mega, ha raccontato del flirt avuto in passato con Flavio Briatore. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Taylor Mega e il flirt con Flavio Briatore: “Mi piaceva prima di incontrarlo”

Taylor Mega è stata ospite del programma “Storie di donne al bivio” e, nel corso dell’intervista, ha anche parlato del flirt avuto in passato con l’imprenditore Flavio Briatore. La relazione è risalente al 2019, poco prima della partecipazione di Taylor al reality de “L’Isola dei Famosi“. Ecco cosa ha raccontato l’influencer: “Ho avuto un flirt con Flavio Briatore. E’ durata pochissimo. Era prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo nemmeno che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capisse che ero a Monte Carlo.” La Mega, che ha 43 anni in meno di Briatore, ha rivelato che l’imprenditore le piaceva ancora prima di vederlo di persona, che era proprio il suo prototipo di uomo: “Mi ero un pò fissata. Sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo d’uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiata.” Taylor Mega è andata avanti nel suo racconto, dicendo che la loro relazione è durata davvero pochissimo e che è finita in modo naturale, c’è stato in pratica un “ghosting” da ambo le parti.

Taylor Mega è single

Come abbiamo appena visto, ospite del programma televisivo “Storie di donne al bivio“, l’influencer Taylor Mega ha rivelato di aver avuto in passato un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore, di 43 anni più vecchio di lei, flirt durato però pochissimo. Oggi Taylor Mega è single, e ha dichiarato che le piacerebbe trovare l’amore e avere un giorno una figlia. Tra gli ex fidanzati dell’influencer, non possiamo non citare Tony Effe, con cui ancora oggi è in ottimi rapporti. Ecco cosa aveva scritto su Instagram Taylor Mega dopo la fine della relazione con il rapper: “e’ finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore.” I due sono stati insieme per diversi anni e, come raccontato dalla stessa Taylor Mega, oggi sono in ottimi rapporti. Oltre a Tony Effe, Taylor Mega ha avuto una storia anche con Sfera Ebbasta, anche se la loro relazione è durata solamente qualche mese. A Diva e Donna era stata la stessa influencer ha raccontare come mai era finita tra loro: “abbiamo litigato perché un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento.”

