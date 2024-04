Shakira e l’attore Lucien Laviscount stanno insieme? Scopriamolo all’interno di questo articolo.

Shakira e Lucien Laviscount stanno insieme? Gli amici di lei sono preoccupati

Dopo la tormentata fine della relazione con Gerard Piqué, nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedono la cantante colombiana Shakira vicina all’attore britannico Lucien Laviscount. I due si sono conosciuti sul set del video musicale della nuova canzone di Shakira, dal titolo “Punteria“, anzi sarebbe stata la stessa cantante ha volere l’attore per il video, dopo averlo visto recitare nella serie televisiva “Emily in Paris“. I due sono stati di recente avvistati a cena insieme a New York e una fonte ha rivelato al Daily Mail che “stanno insieme anche se non sarebbero profondamente coinvolti.” Gli amici di Shakira sono però molto preoccupati, in quanto secondo loro lui starebbe con lei solamente per un secondo fine, ovvero la fama: “Shakira desidera disperatamente innamorarsi, ma i suoi amici sono preoccupati perché Lucien è diventato famoso frequentando donne che erano tutte meno famose di Shakira.” Insomma, gli amici della cantante colombiana sono preoccupati per questa nuova relazione di Shakira, anche guardando alle precedenti storie dell’attore come, ad esempio, il flirt con l’ex cantante delle Atomic Kitten, ovvero Kerry Katona, quando lui aveva solo 19 anni e lei 31, storia nata al Celebry Big Brother e finita subito dopo la fine dello show. Da lì la carriera di Lucien è decollata. Per questo l’entourage di Shakira è preoccupato, teme appunto che l’attore britannico voglia ‘sfruttare’ la popolarità della cantante. Per molti comunque Lucien Laviscount per Shakira sarebbe solo un rimpiazzo, in quanto ancora molto ferita dalla fine della relazione con Gerard Piqué, padre dei suoi figli Milan e Sasha.

Chi è Lucien Laviscount?

Come abbiamo appena visto, nelle ultime ore circolano insistenti le voci secondo le quali la cantante colombiana Shakira starebbe insieme all’attore britannico Lucien Laviscount, protagonista del suo videoclip di “Punteria”. Lucien è nato in Inghilterra il 9 giugno del 1992 e ha quindi 32 anni. Per lui la fama come attore è arrivata grazie alla serie televisiva “Emily in Paris”, dove interpreta Alfie, un giovane banchiere inglese che va a Parigi dove incontra la protagonista, complicandone così la vita amorosa. Lucien è anche molto richiesto come modello, ha anche posato per alcuni servizi fotografici per Dolce & Gabbana. Su Instagram è molto seguito, ha già infatti oltre 2 milioni di follower. Come detto in precedenza è stata proprio Shakira ha volerlo per il suo videoclip e, a quanto pare, ora i due si stanno frequentando. In molti temono che per lui sia solo una occasione per ottenere ancora più visibilità, mentre per lei che sia solo un rimpiazzo per dimenticare l’ex Gerard Piqué. Insomma, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

