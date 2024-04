Giulia De Lellis, dopo la fine della relazione con Carlo Beretta ha un nuovo fidanzato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Giulia De Lellis, nuovo fidanzato dopo Carlo Beretta? Gli indizi social

Dopo la fine della relazione con Carlo Beretta e l’ipotesi di un ritorno di fiamma con Andrea Damante, pare invece che l’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis abbia un nuovo fidanzato. E, tra l’altro, si tratterebbe del fratello di una famosa attrice e cantante italiana, ovvero Diana Del Bufalo. Secondo le ultime indiscrezioni, pare infatti che l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” abbia un flirt con Giano, fratello appunto della Del Bufalo. Ci sono infatti alcuni indizi social che sembrano confermare che tra i due possa esserci qualcosa, anche se ovviamente non c’è nulla di certo, al momento sono solo ipotesi. In primis non solo Giulia e Giano si seguono su Instagram, ma anche la sorella e la zia dell’influencer seguono il fratello della Del Bufalo. Poche ore fa inoltre Giano De Bufalo ha condiviso una storia dove si vede la De Lellis alla guida. Inoltre entrambi si sono spesso localizzati negli stessi posti. Insomma, questi primi indizi social fanno pensare che qualcosa possa effettivamente esserci tra i due, ma per il momento non è il caso di saltare a conclusioni affrettate. Staremo a vedere se Giulia De Lellis dirà magari qualcosa in merito prossimamente, o se gli indizi social continueranno ad aumentare nei prossimi giorni.

Giulia De Lellis: gli ex fidanzati

L’ultimo fidanzato in ordine di tempo di Giulia De Lellis è stato Carlo Beretta. I due sono sembrati sempre molto innamorati, infatti la fine della loro relazione ha sorpreso un pò tutti. Pare che il motivo della fine della storia sia stata la mancata proposta di matrimonio da parte di lui, in quanto Giulia voleva appunto sposarsi. Alcune fonti vicine ai due, riferiscono che sia stata la famiglia di lui ha frenare il giovane, in quanto non vedrebbero di buon occhio la conduttrice romana. I Beretta, pare appunto che non siano mai stati troppo felici della relazione iniziata da Carlo, che è l’unico erede della famiglia, in quanto i due giovani appartengono a due mondi completamente diversi. Fatto sta che la De Lellis sembra proprio aver voltato pagina. Di recente si era parlato anche di un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante. Giulia e Andrea si sono conosciuti nel 2016 al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, dove il dj era sul trono, per poi uscire insieme dalla trasmissione. Si sono lasciati nel 2018 per via dei tradimenti da parte di lui, raccontati da Giulia in un libro. Nel 2020 si sono però rimessi insieme, ma anche in quel caso la storia non ha funzionato. Sarà davvero Giano Del Bufalo il nuovo amore della De Lellis? Staremo a vedere.

