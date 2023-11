Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come ha reagito Stefano De Martino alla notizia del matrimonio di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni.

Stefano De Martino reagisce alle nozze di Belen: “la Rodriguez mente a se stessa”

Durante la vacanza che Belen Rodriguez sta trascorrendo alle Maldive assieme al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, è arrivata la notizia del prossimo matrimonio tra i due. Belen, infatti, sul proprio profilo di Instagram ha pubblicato una foto della sua mano con uno splendido anulare al dito e la scritta “Sì”. Ma, come ha reagito l’ex storico e padre di suo figlio Santiago Stefano De Martino? Il ballerino e conduttore televisivo dapprima si è limitato a postare alcune foto del suo viaggio a Londra con il figlio Santiago, senza però lanciare nessuna frecciatina nei confronti dell’ex compagna. In pratica Stefano non sembra portare rancore nei confronti di Belen, con la quale, tra l’altro, è ancora legalmente sposata. Se infatti la showgirl argentina dovesse davvero sposarsi con Elio Lorenzoni, prima deve divorziare da Stefano De Martino. Nel post del conduttore napoletano, sono mostrate diverse foto di lui e Santiago, che hanno passato un weekend insieme molto divertente. Ospite però ha “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Lauro e Cucciari gli hanno fatto alcune domande su Belen, la prima è se vanno più d’accordo lui e Belen oppure Renzi o Calenda. De Martino ha risposto in modo scherzoso: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen”. Alcuni amici di Belen, interpellati dal quotidiano “Oggi”, sostengono che la storia tra la Rodriguez e Lorenzoni sia solo un fuoco di paglia, in quanto Belen ha sofferto davvero tantissimo per la relazione finita con De Martino e questo nuovo amore sarebbe nato troppo presto. C’è chi pensa che Belen stia in pratica mentendo a se stessa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: 10 anni di tira e molla

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sicuramente una delle storie d’amore più chiacchierate dell’ultimo decennio. I due si sono innamorati ad “Amici” di Maria De Filippi e si sono sposati nel 2013. Nel 2015 è nato loro figlio, Santiago e, un paio di anni dopo, si sono lasciati, iniziando entrambi nuove storie d’amore. Belen infatti si è legata ad Antonino Spinalbanese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì, mentre Stefano ha avuto diversi flirt. Nel mezzo ci sono stati diversi ritorni di fiamma e nuove rotture. Alla fine decidono di rimettersi insieme, fino all’addio, che pare definitivo, avvenuto a luglio di quest’anno. Belen ha quindi iniziato una relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, che conosce da 12 anni, anche se prima erano solamente amici. Tra i due sembra procedere tutto a gonfie vele e la notizia del matrimonio sembra in effetti confermare le cose, nonostante appunto c’è chi sostiene che la showgirl argentina in realtà stia solo mentendo a se stessa. Smentita inoltre la notizia di una terza gravidanza.

