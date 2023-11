Da quanto stanno insieme Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? La loro storia procede a gonfie vele, ma le parole della showgirl argentina sui social hanno insospettito i follower, visto che a giugno faceva ancora coppia con Stefano De Martino.

Perchè tutti parlano (ancora) di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: da quanto tempo stanno insieme?

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni procede a gonfie vele. Sono ormai una coppia ufficiale, dopo i gossip che li volevano vicini ma non troppo, visto che la showgirl aveva appena detto addio a Stefano De Martino. “Love U” ha scritto Belen Rodriguez, condividendo una serie di scatti su Instagram insieme ad Elio Lorenzoni, in cui appare particolarmente felice. “Lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene, sai dal voler bene, quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fretta” ha scritto poi la showgirl, rispondendo ad una follower che le ha chiesto come sia possibile parlare già d’amore dopo così poco tempo che si frequentano. A questo punto è emerso il dettaglio che ha colpito i fan. Un dettaglio che non è passato inosservato e che riguarda la durata di questa relazione. “Comunque stiamo insieme da 5 mesi” ha scritto Belen Rodriguez. È proprio questo dettaglio che ha lasciato senza parole i fan, visto che a giugno la showgirl argentina sembrava fare ancora coppia con Stefano De Martino, papà del suo primogenito Santiago. Qualcosa evidentemente non torna….

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: il dettaglio che ha colpito i fan

Il commento di Belen Rodriguez, in cui ha dichiarato di fare coppia con Elio Lorenzoni da cinque mesi, ha subito colpito i fan. Qualcosa non torna e calendario alla mano è impossibile non notare che cinque mesi fa eravamo a giugno e Belen Rodriguez sorrideva felice insieme a Stefano De Martino, allo stadio Maradona di Napoli, in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto. Come è possibile che lei stesse già insieme a Lorenzoni? Belen potrebbe aver fatto confusione nella fretta di rispondere oppure all’epoca in realtà la storia con De Martino era già finita, anche se non ufficialmente. In realtà le prime paparazzate con Lorenzoni risalgono a luglio. Con lui Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità dopo un momento particolarmente difficile. La fine della storia con Stefano De Martino questa volta l’ha segnata profondamente, probabilmente anche per diversi retroscena privati, anche se l’ex ballerino ha smentito pubblicamente le notizie dei presunti tradimenti. Ora Belen Rodriguez si gode la sua storia d’amore con l’imprenditore, lontana dalla sofferenza che ha provato negli ultimi mesi. La felicità della showgirl si vede da ogni scatto che condivide in compagnia del nuovo compagno, che le sta regalando un momento davvero positivo.

