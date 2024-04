Alejandra Rodriguez è un’avvocatessa di 60 anni che ha superato le selezioni per Miss Universo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Miss Universo, chi è Alejandra Rodriguez: l’argentina di 60 anni crea polemiche

Alejandra Rodriguez è una giornalista e avvocato di 60 anni, nata in Argentina ed è una delle finaliste di Miss Universo. L’età è solo un numero e l’abolizione del limite di età per partecipare a Miss Universo ha senza dubbio giovato alla donna, che si prepara quindi a sfidare le altre finaliste per aggiudicarsi il titolo di Miss Universo. Alejandra è stata infatti eletta regina di bellezza a Buenos Aires e per questo è ufficialmente in gara per Miss Universo. Le altre concorrenti che si contenderanno il titolo sono molto più giovani di lei, ma questo non sembra per nulla spaventare la 60enne, fiera e determinata ad andare il più avanti possibile. Nel nostro Paese c’è il limite di età, non si possono avere più di 30 anni, in Argentina invece il limite è stato tolto nel 2022 e ciò ha quindi permesso ad Alejandra di gareggiare. Come di norma accade, anche in questo caso non sono mancate le polemiche sui social, come chi sostiene che la donna abbia mentito sulla sua età. Su questo punto ha voluto esprimersi la stessa Alejandra Rodriguez, che ha rivelato il segreto della sua bellezza e della sua forma fisica. Ecco cosa ha detto: “ho una vita sana, mangio bene, pratico anche il digiuno intermittente, cerco di mangiare cibi biologici e usare cosmetici buoni, senza dimenticare l’attività fisica.” Oltre a ciò senza dubbio la donna ha anche una buona, anzi un’ottima genetica. Staremo a vedere se Alejandra Rodriguez otterrà anche il titolo della più bella, quello che è certo è che la sua partecipazione non dovrebbe scatenare polemiche, anzi dovrebbe essere da stimolo per tutti noi nel voler seguire uno stile di vita sano, nel non dimenticarsi di fare attività fisica e soprattutto di non pensare che l’età anagrafica sia un limite. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 46mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francy Lezcano (@miss.universo_buenos_aires)

Alejandra Rodriguez: le prime parole dopo aver vinto Miss Argentina

Come abbiamo appena visto, Alejandra Rodriguez ha vinto il titolo di regina di bellezza a Buenos Aires all’età di 60 anni e si appresta a gareggiare per Miss Universo. Ma ecco le sue prime parole dopo la vittoria a Buenos Aires a El Trece: “sono molto felice di rappresentare questo nuovo paradigma nei concorsi di bellezza, perché stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo.” L’appuntamento per la finale del concorso è per il mese di maggio, riuscirà Alejandra Rodriguez a ottenere anche il titolo di Miss Universo? Staremo a vedere, ma quello che ha già ottenuto è sicuramente qualcosa di molto importante.

