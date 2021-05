Chi è Simone Susinna, il modello siciliano dagli occhi azzurri che è entrato nel cast del film 365 giorni per interpretare Marcelo ‘Nacho’ Matos, rivale in amore del protagonista Massimo.

Chi è Simone Susinna

Il giovane modello e attore dal fisico curatissimo e dall’aspetto mediterraneo Simone Susinna sta diventando sempre più famoso grazie alla sua partecipazione a talent show e film anche internazionali.

Simone Susinna è nato a Lineri, in Sicilia, precisamente in un piccolo borgo della provincia di Catania. Classe 1993, la sua famiglia non ha componenti famosi, anzi: la madre è casalinga mentre il padre di Simone svolge la professione di rappresentante. Come tutti i bambini, il piccolo Simone sogna di diventare un famoso calciatore ma il futuro e la carriera lo porteranno da tutt’altra parte. Infatti, dopo aver conseguito la maturità in Sicilia, abbandona la sua terra natale per trasferirsi a Milano e cercare lavoro nella città capitale della moda.

Chi è Simone Susinna: carriera

Trasferitosi a Milano per cercare lavoro, Simone Susinna inizia a lavorare nel mondo della moda come modello e comincia anche ad approcciarsi al mondo dello spettacolo. Il successo come modello arriva soprattutto dopo l’entrata nell’agenzia Luca Napoli Management. Il proprietario Luca Napoli, da cui deriva il nome dell’agenzia, è molto amico di Susinna e gli procura dei contratti importanti nel mondo della moda.

Un ruolo importante nella sua carriera gioca anche il suo manager Alex Pacifico, che gli procura un contratto con l’agenzia per modelli D’Management Group. Proprio grazie a Pacifico, Simone Susinna fa anche una delle sue esperienze più importanti nel mondo della televisione: il reality show L’Isola dei famosi nell’edizione del 2017.

Il modello siciliano infatti approda come naufrago nell’edizione 2017 dell’Isola dei famosi e si contraddistingue subito per le sue doti, amatissimo dal pubblico della televisione italiana. Memorabile la puntata nella quale il fratello Danilo approda sull’isola per fare una sopresa al fratello. Dopo l’esperienza alle Honduras, Simone Susinna sarebbe poi dovuto entrare a far parte anche del cast di un altro reality show, il GF Vip, ma poi l’ipotesi si è rivelata infondata.

Nel 2021 il modello siciliano entra anche a far parte del cast di un film noto a livello internazionale, esordendo così anche nel mondo della recitazione. Il film in questione è il sequel di 365 giorni, pellicola distribuita da Netflix che ha avuto grande successo di pubblico e che nel cast annoverava anche l’attore milanese Michele Morrone. Simone Susinna interpreta il personaggio di Marcelo ‘Nacho’ Matos, che metterà in pericolo la relazione tra i protagonisti Laura e Massimo.

Chi è Simone Susinna: vita privata e curiosità

La vita sentimentale di Simone Susinna è stata sempre densa di relazioni amorose con donne molto belle e appartenenti al mondo della moda o dello spettacolo. A lungo, ad esempio, è stato fidanzato con l’attrice e showgirl Mariana Rodriguez: circa due anni. La modella venezuelana Mariana Rodriguez ha poi rilasciato delle interviste in cui spiegava i motivi della loro separazione, anche se i due erano arrivati a un passo dal matrimonio. Il motivo è stato l’egoismo di Simone, che a detta dell’ex fidanzata sarebbe andato a New York per lavoro senza dirle niente.

Dopo la relazione con Mariana Rodriguez, il modello siciliano ha avuto anche un flirt con la modella Ana Moya. Durante il talent show L’Isola dei famosi poi Simone aveva fatto invaghire la pornodiva Malena.