Barbara Eboli è balzata sulle maggiori pagine di gossip grazie all’ingresso della fidanzata Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip. La donna, proprio nelle ultime ore, ha preso una drastica decisione e ha lasciato la sua compagna sui social.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Barbara Eboli: chi è?

Barbara Eboli è originaria di Napoli, ma vive da tempo a Roma. Non fa parte del mondo dello spettacolo ed è per questo motivo che non abbiamo molte informazioni sulla sua biografia. Sappiamo che è nata il 16 novembre, ma non conosciamo l’anno. Stando a quanto si coglie dai suoi profili social, dove risulta molto attiva, Barbara lavora per la Meridiana Costruzioni ma non sappiamo quale sia il suo ruolo all’interno dell’azienda.

Sul suo profilo Instagram, dove vanta quasi 5000 seguaci, la Eboli condivide per lo più immagini che la vedono protagonista. Con lei c’è spesso il suo adorato cane, un chihuahua di nome Principe. Sbirciando la sua bacheca IG, si coglie che ama viaggiare, che ha un corpo degno di nota e che ha qualche tatuaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 19 Lug 2019 alle ore 8:39 PDT

La storia d’amore con Licia

Il nome di Barbara è finito al centro del gossip perché è – anche se sarebbe quasi il caso di dire era – la fidanzata di Licia Nunez, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Le due si sono conosciute grazie ai social. Hanno iniziato a scambiarsi qualche messaggio su Instagram ed è scattato il colpo di fulmine. Soltanto qualche giorno fa, la Eboli ha scritto una lettera d’amore alla sua fidanzata e Alfonso Signorini ha provveduto a farla recapitare. Sulla missiva, a grandi linee, c’era scritto: “Ciao amore mio, ti seguo sempre. La gente ti vuole bene però amore basta, vai avanti e non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persona fraintendono e per me non è facile qui fuori difenderti e difendermi. Anche perché potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te e che va tutto bene. Sei bellissima, spacca tutto. Ad Maiora, sempre!”. Licia e Barbara sono una coppia da circa due anni, ma, stando agli ultimi ‘movimenti’ social, pare che la storia sia arrivata al capolinea.





La ‘rottura’ con Licia

Mentre la Nunez è all’interno della casa del Grande Fratello Vip convinta dell’amore della sua Barbara, quest’ultima ha deciso di mollarla via social. Su un post Instagram si legge: “Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Ad oggi, non essendo ancora andata in onda la puntata del GF Vip, non sappiamo se la Eboli entrerà in Casa per avere un confronto con Licia e se la rottura può essere definitiva o temporanea.