Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Scopriamo insieme tutta le verità all’interno di questo articolo.

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? La verità

Pochi giorni fa la showgirl, imprenditrice e conduttrice televisiva argentina Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto dove si vedeva la sua mano con un meraviglioso anello sull’anulare con, come commento al post, un “Sì”. Lei e il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, hanno quindi deciso di sposarsi, nonostante stiano insieme da soli cinque mese. In molti hanno anche ipotizzato che la showgirl argentina possa già essere incinta del terzo figlio, dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino, e Luna Mari avuta da Antonino Spinalbanese. Questa voce però è stata smentita prima dal sito Dillinger News: “sicuramente per chi conosce Belen, come noi, è un momento molto particolare. Dopo l’ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale (che non vogliamo commentare), sono arrivate anche le batoste lavorative. Seguendo la storia di Belen sarebbe facile pensare che una gravidanza per lei (come da manuale) possa significare ricominciare da capo. Ma non è così. Dalla foto sembra aver ritrovato un pò di serenità ma è ancora presto per parlare di avere un figlio con un terzo padre.” Dopo questa smentita, anche la stessa Belen Rodriguez ha voluto negare la notizia della sua presunta gravidanza, rispondendo a una fan sul suo profilo ufficiale di Instagram che appunto le chiedeva se fosse incinta: “non sono incinta, sono solo serena.” Al momento quindi nessuna cicogna in arrivo, vedremo in futuro.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Come abbiamo appena visto, nessuna gravidanza in arrivo, per il momento, per Belen Rodriguez. L’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” pare finalmente aver trovato la felicità accanto al nuovo compagno, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, il quale le avrebbe chiesto di sposarlo durante la loro vacanza romantica alle Maldive. Di un figlio per ora però non se ne parla. Belen ed Elio stanno insieme da circa cinque mesi, anche se si conoscono da tanti anni. Ecco cosa ha detto Belen a proposito della loro storia: “conosco Elio da tanto tempo,12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi.” Nei video e nelle foto postate da Belen su Instagram, si vede la complicità della coppia. Belen sembra aver davvero ritrovato la felicità dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino. In molti però hanno criticato la showgirl argentina perché tende ad innamorarsi troppo facilmente e, dopo la notizia del matrimonio, c’è chi le ha ricordato che prima deve divorziare da De Martino. In realtà pare che i documenti per il divorzio siano già stati depositati in tribunale da qualche tempo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Belen Rodriguez, spunta l’anello di fidanzamento: si sposa con Elio Lorenzoni?

Massimiliano Gallo diventa papà: la moglie Shalana Santana è incinta