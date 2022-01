Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda nella prima serata di venerdì 28 gennaio 2022, sono accadute molte cose.

A stupire particolarmente l’affezionato pubblico del reality, è stata un’affermazione pronunciata da Sonia Bruganelli sul marito Paolo Bonolis, ecco cosa ha rivelato l’opinionista sul passato del coniuge.

GF Vip, Sonia Bruganelli e la confessione shock su Paolo Bonolis

Protagonista indiscusso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip è stato certamente il discusso “amore libero” di Alex Belli e l’ormai famosissimo triangolo amoroso tra l’attore, la compagna Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge.

Alfonso Signorini dopo aver ottenuto da Alex Belli le risposte ai diversi quesiti a lui posti, per far luce sulle vicende che si sono sviluppate nelle ultime settimane all’interno e all’esterno del reality, ha chiesto l’intervento delle sue opinioniste sul tema dell’amore libero.

Sonia Bruganelli chiamata in causa dal conduttore, si è così espressa in merito alla questione:

“Io pensavo di essere evoluta, ma invece zero”.

Signorini ha poi chiesto alla Bruganelli, se tra lei e il marito ci fosse mai stata un’esperienza simile a quella che ha visto come protagonisti Alex Belli e Delia Duran, che hanno condiviso esperienze d’amore anche con persone dello stesso sesso.

Ecco cosa ha confessato l’opinionista sul marito Paolo Bonolis:

“Lui con uomo? Lui con un uomo o io con una donna? Con un uomo lui sì. Però adesso non posso dirlo”.

GF Vip, Alfonso Signorini incuriosito dalla confessione di Sonia Bruganelli

La confessione di Sonia Bruganelli sul marito Paolo Bonolis, espressa nel corso dell’appuntamento settimanale di venerdì 28 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, ha stupito non poco il pubblico del reality e soprattutto il conduttore dello stesso, che probabilmente si aspettava qualunque risposta alla sua domanda tranne che questa.

La reazione di Signorini allo scoop su Bonolis non si è fatta attendere e così in diretta tv, il Direttore di Chi e conduttore del GF si è così rivolto al marito della Bruganelli:

“Paolo poi ti chiamo dopo, va bene? Questo è interessante”.

Non è improbabile dunque che Paolo Bonolis venga contattato da Signorini nei prossimi giorni per programmare un’intervista su questa interessante rivelazione che riguarda il suo passato sentimentale.

Gf Vip, Adriana Volpe risponde alla stessa domanda posta a Sonia Bruganelli

Interpellata da Alfonso Signorini sul tema dell’amore libero, anche l’opinionista Adriana Volpe ha detto la sua sulla delicata questione e in particolare, così come ha fatto la collega Bruganelli, ha confessato di non aver mai vissuto esperienze sentimentali con altre donne.