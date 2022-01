Federica Calemme è la concorrente che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022.

Dopo l’eliminazione dal reality, la modella campana ha condiviso sul suo profilo Instagram un biglietto che è stato scritto per lei da Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, Federica eliminata mostra il biglietto di Gianmaria: quali sono i piani della coppia?

La modella campana Federica Calemme è l’eliminata della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 6. Subito dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Federica ha pubblicato su Instagram il biglietto che è stato scritto dal suo amato Gianmaria Antinolfi e che riporta le seguenti parole:

“Già manchi… A lunedì!!! Grazie di tutto”.

Nel biglietto in questione Gianmaria conferma dunque ciò che ha anticipato in puntata ad Alfonso Signorini, ossia la sua decisione di abbandonare il reality il prossimo lunedì 31 gennaio 2022 per tornare al suo lavoro e per vivere la sua storia d’amore nella vita di tutti i giorni.

Gianmaria svela a Manila quali sono i suoi progetti futuri con Federica Calemme

Tante storie d’amore sono nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, una tra le più recenti è proprio quella esplosa tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Gianmaria proprio a poche ore di distanza dall’uscita della sua amata dalla casa del GF Vip, ha rivelato all’amica e coinquilina Manila, quali sono i progetti che ha in cantiere con Federica.

Nello specifico, Antinolfi dovrà necessariamente riprendere in mano le redini della sua professione lavorativa già a partire da martedì 1 febbraio 2022, ma nonostante ciò ha confessato a Manila di volersi presto concedere un weekend a Parigi con la sua Federica.

Sonia Bruganelli accusa Federica di aver fatto strategia con Gianmaria

La 38esima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata particolarmente difficile per Federica Calemme, che ha dovuto far i conti con le accuse mosse contro di lei dall’opinionista Sonia Bruganelli.

Ecco nello specifico cosa ha detto la moglie di Bonolis alla modella campana:

“La mia impressione e vorrei che tu mi smentissi è che tu abbia capito che avvicinandoti a lui avevi l’opportunità di rimanere un pochino più dentro perchè per carattere sei una che non si espone molto”.

La Bruganelli crede dunque che l’avvicinamento di Federica Calemme a Gianmaria sia da considerare una “strategia” messa in atto dalla modella per resistere all’interno del reality. Dinanzi a queste accuse, la replica di Federica non si è fatta attendere molto:

“Sono un po’ riservata, è una questione mia. Non gioco di strategia purtroppo, mi dispiace”.

Dunque non ci resta che attendere l’uscita di Gianmaria dal reality per scoprire se la love story con la Calemme avrà un prosieguo anche nella vita reale. Riusciranno i due a far ricredere la Bruganelli? Lo scopriremo solo vivendo.