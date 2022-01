Durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 28 gennaio, abbiamo visto un Giucas Casella particolarmente infuriato. L’illusionista ha attaccato molto duramente Nathalie Caldonazzo accusandola di essere falsa ed una bugiarda. “Non me lo merito questo, scusate”, ha affermato tra le urla e le lacrime.

Giucas Casella Nathalie Caldonazzo, la showgirl: “Finché sto qui lo voterò”

La showgirl ed ex volto del bagaglino ha sottolineato che, fino a quando rimarrà dentro alla casa del Grande Fratello Vip, continuerà a nominarlo: “Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato”.

Giucas Casella: “Non sopporto le bugie”

Non si è fatta attendere la risposta di Giucas Casella che, alzandosi in piedi e urlando ha affermato: “Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso.

Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie”. Ha poi aggiunto: “Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?”.

L’intervento di Alfonso Signorini e l’invito a non prendersela

A chiudere il cerchio è stato però il conduttore Alfonso Signorini che ha cercato di calmare l’illusionista invitandolo al contempo a non prendersela: “Sei una persona esemplare, con Nathaly non vi prendete come accade nella vita.

Non devi prenderla così. La salute è una ed è sacra. Siamo l’insieme di tanti caratteri, hai dimostrato di essere fumantino, però la mia raccomandazione è di non prendertela perché non ne vale la pena”.