Significato dei sogni: come interpretarli?

Da secoli, interpretare il significato dei sogni è un modo per connettersi maggiormente con se stessi e conoscere più a fondo paure ed emozioni che durante le ore di veglia sono nascoste.

Significato dei sogni

Sognare è un’attività naturale e inconsapevole dell’uomo sin dalla sua comparsa sulla Terra.

Durante il sonno, infatti, la mente dell’individuo è libera di vagare ed esplorare parti che durante le ore di veglia non emergono. Usare la parola mistero per descrivere il significato e l’interpretazione dei sogni è quanto di più azzeccato ci sia. La materia, infatti, appassiona gli uomini sin dai tempi più antichi, in cui il confine tra magia e realtà era molto meno netto.

I sogni sono affascinanti in quanto sono una delle porte d’ingresso alla mente umana, in gran parte ancora inesplorata e i cui meccanismi sono da sempre oggetto di studio e ammirazione.

Una delle categorie più interessanti e misteriose sono i cosiddetti sogni lucidi. Ciò avviene quando, durante un sogno appunto si è consapevoli di stare dormendo e che la situazione vissuta non è reale. Generalmente, le situazioni più diffuse in questo tipo di esperienze sono il volare, il divenire trasparenti e il passare attraverso i muri.

Significato dei sogni: perché si sogna?

I sogni, semplificando moltissimo, non sono altro che immagini e pensieri, suoni che si vivono durante le ore di sonno. Le tipologie di sogno possono essere molto diverse tra loro. Si possono ritrovare, durante il sonno, persone conosciute, volti familiari, ma anche perfetti sconosciuti. Stesso discorso per gli ambienti.

Sigmund Freud, all’inizio dello scorso secolo riteneva che i sogni fossero esattamente una chiave d’accesso per l’inconscio e, più di cent’anni dopo, non c’è ancora una risposta precisa.

Gli studi sull’interpretazione e sul comprendere i sogni sono continui. Fino a qualche anno fa, si riteneva che si sognasse solamente durante la fase REM, oggi, invece, si crede che si sogni anche durante i periodi NREM. La fase REM, però, è quella più vicina al momento del risveglio e, quindi, probabilmente, i sogni che si ricordano sono quelli avvenuti in questo lasso di tempo.

Significato dei sogni: come interpretarli?

L’interpretazione dei sogni non è una scienza. Nelle varie culture, i modi di capire il significato di un sogno sono differenti e portano, soprattutto, a conclusioni differenti.

Sono molte le teorie al riguardo. C’è chi crede che non siano altro che proiezioni di quanto accade durante la giornata; chi invece pensa che addirittura possano essere una sorta di previsioni del futuro. Chi, invece, credo che siano emozioni libere di uscire dal loro guscio. Si possono quindi esasperare situazioni di terrore, paura, ma anche condizioni di felicità. Secondo alcuni studi, però, è molto più frequente il dolore rispetto a sensazioni più positive.

Molti personaggi famosi hanno dichiarato che alcune delle loro creazioni sono proprio frutto di sogni. Tra di essi i più famosi sono la scrittrice Mary Shelley, che sognò il personaggio di Frankestein, il fisico Nikola Tesla ed Elias Howe, che grazie a un sogno inventò la macchina da cucire.