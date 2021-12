Con l’arrivo di Netflix e delle piattaforme streaming si sono moltiplicate le serie tv a nostra disposizione. Oggi ci basta aprire il catalogo di uno di questi servizi per trovare numerosi show stranieri, e non solo inglesi. In poco tempo prodotti come i k-drama coreani hanno conquistato il pubblico occidentale, portandoci alla scoperta di nuove culture.

Vedere una serie tv in originale è anche un ottimo modo per migliorare le nostri basi linguistiche. Se volete rispolverare l’inglese studiato a scuola o affrontare qualcosa di nuovo le serie tv per imparare una lingua sono la scelta migliore.

Serie tv per imparare una lingua: inglese

Se volete migliorare le vostre abilità nel campo linguistico, un’ottima opzione sono le serie tv per imparare una lingua. Prima di tutte l’inglese: se avete bisogno di rispolverare gli studi fatti durante la scuola, un ottimo metodo è ascoltare uno show in originale.

Se conoscete già le basi, i sottotitoli in inglese vi aiuteranno ancora di più. Per l’inglese la scelta è ampissima: sono innumerevoli i film e le serie tv che possono aiutarci a migliorare.

Possiamo partire dagli show acclamati come Bridgerton, oppure puntare su quelli per i teenager come Sex Education. In questo caso i titoli per un pubblico più giovane ci saranno più utili, grazie al loro linguaggio semplice e informale.

In alternativa, per chi non avesse alcuna conoscenza dell’inglese, ci sono le serie animate come Avatar: la leggenda di Aang. Perfette da vedere insieme in famiglia se vogliamo imparare insieme.

Le lingue più facili per noi italiani: spagnolo e francese

Sempre per riscoprire le lingue studiate negli anni scolastici, Netflix ci offre numerosi altri titoli da sfruttare a nostro vantaggio. Basta poco per imparare e divertirci nello stesso momento, e ne sono la prova le serie tv come La casa di carta. Perfetta per imparare lo spagnolo da zero, anche qui usando i sottotitoli in originale. Se l’avete finita e non sapete cosa fare niente paura: ci sono tante alternative in spagnolo come Le ragazze del centralino.

Con un po’ di pazienza, potrete godervi in originale anche lo spin off su Berlino, in arrivo nel 2023. Se invece vi ispira il francese, su Netflix potrete gustarvi Lupin. La storia del leggendario ladro prende qui vita grazie all’attore Omar Sy, ormai conosciuto dal pubblico grazie al suo ruolo in Quasi amici (altro titolo adatto per imparare un po’ di francese, grazie alla sua vena semplice e comica).

Gli show nordici: tedesco, finlandese e svedese

Spostandoci invece in direzione del Nord Europa, non possono mancare gli show prodotti nei paesi più freddi. A partire da Dark, serie tv tedesca che conta tre stagioni ed è già conclusa. È perfetta per imparare il tedesco grazie ai toni colloquiali usati dai personaggi e dal vocabolario semplice e quotidiano. Una volta iniziata non potrete abbandonarla e sarete risucchiati dalla sua incredibile trama.

Per gli appassionati della penisola Scandinava non può mancare Bordertown, in finlandese. Si tratta di uno show noir con tinte da detective story. Ideale se vi piace il genere. Altrimenti, c’è Young royals, in svedese. Anche qui, la serie è un ottimo punto da cui iniziare perché incentrata su personaggi giovani, che quindi parlano in modo normale, semplice e comprensibile.

Le serie tv per imparare le lingue orientali: coreano e giapponese

Per gli appassionati dell’estremo Oriente non possono mancare le lingue asiatiche. In questo caso abbiamo a che fare con un linguaggio completamente diverso dal nostro, per cui ascoltarle in originale non ci farà imparare molto se non facciamo altro. Se invece pianifichiamo un vero e proprio studio, sono un ottimo modo per allenare l’orecchio. Ovviamente per il coreano cosa consigliare se non Squid Game? La serie offre ottimi spunti sia per i toni formali che per quelli più informali. Per un uso della lingua più quotidiano un’ottima alternativa è It’s ok not to be okay, una serie tv romantica.

Se volete puntare invece sul giapponese, Netflix offre un ottimo catalogo di anime. Fra le serie migliori da vedere c’è sicuramente Attack on titan, una storia fantasy e apocalittica originalissima, e mai vista prima. Per chi preferisce i classici, ci sono sempre i film dello Studio Ghibli come La città incantata e Il castello errante di Howl. Se invece non avete voglia di uno show di animazione potete guardare Alice in Borderland: se avete amato Squid Game questa è la serie tv perfetta per voi.