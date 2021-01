La serie tv del momento sembra essere proprio Bridgerton, forse anche grazie alla febbre da The Crown, arrivata alla quarta stagione. Si tratta di un adattamento cinematografico dei romanzi di Julia Quinn proposto da Netflix e che vede Shonda Rhimes tra i produttori esecutivi.

Bridgerton racconta gli affari e gli intrecci amorosi dei nobili durante l’età della Reggenza in Inghilterra, ovvero il decennio tra il 1811-1820. Siamo solo alla prima serie, ma sembra aver già conquistato i telespettatori. Scopriamo quindi qualche curiosità a riguardo.

Bridgerton: curiosità sulla nuova serie tv Netflix

I set in cui è stata girata Bridgerton sono molto importanti per capire il contesto in cui è stata girata la serie.

Le riprese si dividono tra città e campagna. A Londra si trova la dimora del bel duca di Hastings, mentre quella della famiglia Bridgerton, centro delle vicende della prima stagione, si trova a Chesterfield Walk di Greenwich. Tutti gli altri ambienti in cui si trovano le case appartenenti ad altre famiglie di spicco della serie, sono stati girati tra Bath, York e contee come Kent, Hertford Shire, Hempshire e Louchestershire.

Tutti posti molto caratteristici del territorio inglese.

Non si possono non menzionare i parchi, altra ambientazione tipica dei racconti di stampo inglese su carta o attraverso la cinepresa. Nella contea di Surrey per esempio si trovano Sunbury Park e Walled Garden.

Non solo Megan Markle

Tra i personaggi della serie troviamo anche la regina Carlotta interpretata da Golda Rosheuvel. Moglie di re Giorgio III, da cui ebbe ben 15 figli, tra cui re Giorgio IV e il principe Edoardo Augusto, padre della regina Vittoria. La scelta di un’attrice nera, per la sua interpretazione, non è dovuta ad un’eccessiva lotta contro le disuguaglianze, che scavalca il contesto storico, ma risiede nelle possibili origini della stessa, ancora da chiarire.

Secondo alcuni storici che hanno studiato l’albero genealogico della regina infatti, Carlotta discenderebbe da un ramo di origine africana, da parte della famiglia reale portoghese. Da ciò che traspare dagli studi storici, re Alfonso III di Aragona ebbe tre figli da una relazione con una donna di colore. Non solo, anche i ritratti dell’epoca sembrano non lasciare spazio a dubbi, ritraendo la regina Carlotta con lineamenti certamente non occidentali. Con la regina Carlotta quindi, quello tra il principe Harry d’Inghilterra e l’americana Megan Markle, ora duchessa di Sussex, non sarebbe più da considerare come l’unico matrimonio misto all’interno della famiglia reale.

Tutte pazze per il duca di Hastings

Uno dei motivi del successo di Bridgerton, è innegabile, è il duca di Hastings. Ad interpretarlo è Regé-Jean Page e sembra proprio che stia facendo battere il cuore di molte telespettatrici. Classe 1990, Page è nato ad Harare, in Zimbabwe, per poi migrare appena quattordicenne in Inghilterra. Nella terra della Regina, il ragazzo ha frequentato il Drama Centre di Londra, dove sono passati anche attori come l’inglese Tom Hardy e l’irlandese Michael Fassbender.

La recitazione, per Regé-Jean Page era inizialmente solo un hobby con cui togliersi qualche sfizio. Ma pare che dopo aver interpretato lo schiavo di colore Chicken George, nel remake di Radici, Page abbia deciso di fare della recitazione una vera e propria professione, con lo scopo di dare voce a chi, un tempo, non aveva il diritto di averla. Per questo motivo lo vediamo prevalentemente impegnato in prove attoriali di stampo storico.