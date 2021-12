Dal 3 Dicembre 2021 è disponibile su Netflix la parte conclusiva della serie tv La casa di carta. I fan avevano ormai accettato la fine dello show, nonostante in molti avessero espresso il proprio disappunto in una fine così precoce. La piattaforma streaming però non si è fatta attendere, e a ridosso dell’uscita della stagione finale ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti.

Nel 2023 infatti la storia narrata negli episodi de La casa di carta si amplierà con uno spin off: Berlino sarà il protagonista assoluto dello show.

La casa di carta: l’annuncio dello spin off su Berlino

I fan avevano già l’amaro in bocca: una delle serie che hanno portato più successo a Netflix si è conclusa. Infatti gli ultimi cinque episodi della quinta parte de La casa di carta sono disponibili sulla piattaforma dal 3 Dicembre 2021.

Nell’aria c’era già il sospetto di possibili spin off dello show principale. È successo con tutte le serie tv più famose, compresa Il trono di spade da cui è stato tratto House of the dragon.

E La casa di carta non fa eccezione; Netflix infatti ha già annunciato l’arrivo di uno spin off interamente dedicato a Berlino. Con spin off si intende una serie tv ambientata nello stesso mondo di quella originale, ma che si concentra su personaggi e situazioni diverse.

Di cosa parlerà

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere con certezza di cosa tratterà la serie tv su Berlino. L’annuncio è avvenuto durante l’evento di Madrid dedicato alla fine dello show principale, La Casa de Papel: El Legado. Per ora sappiamo che andrà in onda su Netflix nel 2023, e che si tratterà sicuramente di un prequel.

D’altronde Berlino è morto durante la seconda stagione, ragion per cui è impossibile dedicargli una narrazione che segua la fine de La casa di carta. La notizia ha immediatamente suscitato la gioia dei fan, curiosi di approfondire uno dei personaggi più interessanti dello show di Netflix. C’è già chi ipotizza che Berlino non sia davvero morto, per cui possiamo rimanere aperti ad ogni colpo di scena.

Quali personaggi rivedremo

Pedro Alonso, l’interprete di Berlino, aveva già dichiarato la sua disponibilità ad accettare nuovamente il ruolo, per poi esprimere tutta la sua felicità dopo l’annuncio del progetto. Al momento non è ancora trapelata nessuna informazione sullo spin off, e Netflix sta gestendo il tutto in gran segreto. Probabilmente il regista dietro i lavori sarà lo stesso della serie tv principale: Alex Pina. Ci sono però delle voci sui personaggi che potrebbero tornare.

Fra questi, quello più quotato è Rafael, il figlio di Berlino interpretato dall’attore Patrick Criado. Dal momento che lo spin off sarà quasi sicuramente un prequel non è da escludere la presenza del Professore in quanto fratello di Berlino. Proprio per questo i fan sono già in visibilio all’idea di rivedere Álvaro Morte nei panni del suo iconico personaggio. Per ora, non ci resta altro che goderci l’ultima parte de La casa di carta per poi attendere Berlino nel 2023.