Il 2 Marzo 2021 è andata in onda la prima delle cinque serate dedicate alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Tra i primi 13 cantanti in gara si è esibita anche la giovane Madame che ha calcato il palco del Teatro Ariston vestita in un completo firmato Dior, ma a piedi nudi.

Quali sono stati negli anni i cantanti che come lei si sono esibiti scalzi in occasione del Festival di Sanremo?

Sanremo: i cantanti scalzi sul palco negli anni

Ogni anno in occasione del Festival di Sanremo sono tantissime le discussioni che si aprono riguardo ai look dei cantanti in gara. Gli stilisti studiano per mesi i completi con cui vestire i concorrenti del Festival e ogni dettaglio ha il suo significato preciso.

In occasione della prima serata del Festival 2021, Madame ha cantato in un completo Dior argentato ma senza abbinarvi le scarpe.

Molte sono state negli anni le cantanti che si sono esibite sul prestigioso palco del Teatro Ariston (e anche su altri) a piedi nudi.

Questo gesto ribelle e un po’ anticonformista è visto come un simbolo di libertà femminile e rappresentativo del famoso “girl power”, un gesto che dimostra che una donna può sentirsi tale anche senza un tacco 12. I commenti sui social riguardo alla scelta della cantante sono stati per la maggior parte positivi.

I cantanti scalzi prima di Madame

La primissima cantante a esibirsi al Festival di Sanremo a piedi nudi fu Sandie Shaw. La cantante era solita esibirsi senza scarpe e per questo motivo venne soprannominata proprio “la cantante scalza” e non modificò le sue abitudini nemmeno in occasione del Festival della canzone italiana.

Nel 2001, la giovanissima ma già iconica Elisa Toffoli, debutta sul palco di Sanremo con “Luce” e lo fa cantandola a piedi nudi. Questo dettaglio viene ricordato anche per via della danza in cui si scatena in compagnia di Raffaella Carrà che invece completava il suo outfit con uno stivale piuttosto alto.

Nella stessa edizione del Festival anche Anna Oxa si esibisce scalza.

Nell’edizione del 2006, per la sua prima comparsa sul palco di Sanremo, è Marina Rei a cantare senza scarpe. Un anno dopo, Joss Stone (ospite speciale del Festival di Sanremo) si presenta sul palco in gonna e piedi nudi.

In occasione della 59° edizione del Festival Karima, appena uscita dalla scuola di “Amici” di Maria de Filippi segue questa tendenza e canta scalza la canzone con cui partecipa alla competizione. Anche la figlia di Zucchero, accompagnata dai Nomadi nel 60° Festival, si esibisce senza scarpe.