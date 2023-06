Ursula Andress è un’attrice svizzera, famosa soprattutto per aver interpretato la Bond girl nel primo film di James Bond 007. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ursula Andress, chi è? Età, biografia

Ursula Andress è nata nel comune svizzero di Ostermundigen il 19 marzo del 1934, ha quindi 87 anni, è del segno zodiacale dei Pesci ed è alta un metro e sessantacinque centimetri. Ursula è terza di sei figli, suo padre, Rolf Andress, era tedesco, mentre sua madre, Anna Kropf, era svizzera. Suo padre era un diplomatico e, per ragioni politiche, fu espulso dalla Svizzera durante la Seconda guerra mondiale, così fu suo nonno, un giardiniere, a prendersi cura di lei e a educarla alla disciplina. Ursula Andress ha frequentato la scuola a Berna, a 16 anni decise però di lasciare gli studi e si trasferì in Francia, a Parigi, per seguire corsi di pittura, danza e scultura.

Ursula Andress, chi è? Carriera, attrice, 007

Quando Ursula Andress aveva 17 anni fuggì in Italia per seguire l’attore Daniel Gélin, con il quale aveva iniziato una relazione a Parigi. A Roma trovò lavoro come modella e un giorno venne notata durante una festa da un produttore cinematografico e cominciò così ad apparire in alcune pellicole, come per esempio “Un americano a Roma”, “Le avventure di Giacomo Casanova” e “La catena dell’odio”. Divenne inoltre molto amica di Brigitte Bardot, con la quale condivideva una stanza a Piazza di Spagna. Nel 1955 un produttore americano riesce a convincere Ursula Andress a trasferirsi a Hollywood, dove viene messa sotto contratto per sette anni con la Paramount. All’inizio fece molta fatica per via della lingua, tanto che dopo un anno sciolse il contratto con la Paramount e ne firmò uno con la Columbia.

Nel 1962 Ursula venne scelta al posto di Julie Christie per interpretare il ruolo di Honey Ryder nel film di Terence Young “Agente 007 -Licenza di uccidere”, con il compianto attore Sean Connery nei panni del protagonista James Bond. Il film è stato il primo della serie di James Bond, ed ebbe un successo davvero incredibile, inoltre Ursula Andress divenne grazie al film una sex symbol internazionale. Nonostante la versione inglese sia stata doppiata, Ursula vinse il Golden Globe nel 1964 come miglior attrice debuttante.

Altri film in cui abbiamo visto Ursula Andress recitare sono ad esempio “La dea della città perduta”, “Le dolci signore”, “Due cuori, una cappella”, “Le avventure e gli amori di Scaramouche”, “La montagna del dio cannibale”, “Scontro di titani”, “Fantaghirò 3″ e “Fantaghirò 4”.

Ursula Andress è apparsa anche nel film parodia “James Bond 007 – Casino Royale” nel ruolo di Vesper Lynd.

Ursula Andress: la vita privata

Ursula Andress ebbe per quattro mesi una relazione con James Dean, terminata a seguito della morte dell’attore. L’attrice rifiutò di salire sull’auto con cui James Dean ebbe l’incidente mortale. Nel 1957 Ursula si sposa con l’attore e regista statunitense John Derek, dal quale si separò nel 1966. Nello stesso anno inizia una relazione con l’attore francese Jean-Paul Belmondo, e poi con l’attore Harry Hamlin, dal quale, nel 1981, ha avuto il suo unico figlio, Dimitri Alexander Hamlin.