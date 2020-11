Madame: rapper, classe 2002 e una passione sfrenata per Dante. Giovanissima, ha già in pugno la scena rap ed è ritenuta dalla critica una delle artiste più interessanti del rap e urban al momento, Madame che si è fatta conoscere con i pezzi “Anna”, “17” e “Sciccherie”.

Chi è Madame

Madame è il nome d’arte di Francesca ed è di Creazzo in provincia di Vicenza, la giovanissima rapper che a soli 16 anni ha spopolato con il suo singolo “Anna” dimostrando carattere, personalità e auto consapevolezza decisamente fuori dal comune per la sua età. Il progetto di Madame è stato spinto dall’etichetta Arcade Army Records che ha coinvolto Eiemgei e i seguitissimi Arcade Boyz. È stato proprio il noto ingegnerie dei suoni e rapper Eiemgei a credere nel talento di Madame.

Madame, classe 2002, ha studiato scienze umane ed è una grande appassionata di letteratura Italiana, in modo particolare di Dante Alighieri e Petrarca. Molti i riferimenti a Dante nei suoi pezzi caratterizzati da testi raffinati in cui unisce rap e poesia a suon di metafore e assonanze particolari.

Giovanissima e già promessa dei generi rap e urban cresciuta sotto l’Influenza musicale di Fabrizio De André, da sempre il suo idolo.

Francesca ha raccontato che il suo nome artistico è nato per caso mentre stava provando un generatore di nomi per Drag Queen che aveva conosciuto attraverso una compagna. Madame infatti inizialmente aveva pensato di potersi chiamare Wilde in onore del ribelle scrittore Oscar Wilde.

Madame ha conquistato il pubblico anche con il pezzo “Sciccherie” del 2018 un brano caratterizzato ad accenti particolari voluti per seguire il flusso musicale. La giovane ha già avuto collaborazioni con nomi illustri del palcoscenico musicale come Marracash, Ghali, Eiemgei ed Ernia.

Madame futuro

Una giovane che mette al primo posto i valori e che non ritiene il denaro particolarmente importante, come ha dichiarato a Inside Music:

La musica per me è un fine, in quanto è fine a se stessa. Dei soldi per ora mi interessa gran poco dato che comunque, essendo minorenne, non mi assicurerebbero l’indipendenza. Il progetto Madame include la diffusione di valori etici di spessore, il denaro non mi rende felice quanto qualcuno che mi dice che ha pianto ascoltando un mio brano. Voglio dare respiro alle mie parole attraverso la mia voce, questo è l’unico obbiettivo

Un bomba a orologeria contraddistinta da classe, raffinatezza ed eleganza tali da renderla la classica ragazza di “altri tempi” capace di rivelarsi e raccontarsi con semplicità e genuinità.