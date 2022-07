Ospite del nuovo programma web di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. Il prof di canto di Amici ha svelato un episodio sulla regina di Mediaset avvenuto in un momento molto difficile della sua vita.

Rudy Zerbi: il rapporto con Maria De Filippi

Rudy Zerbi è stato il primo ospite di Un caffè con…, nuovo programma web di Lorella Cuccarini. Il prof di canto di Amici ha parlato del rapporto con Maria De Filippi, svelando che nella sua vita sono stati importantissimi due consigli che lei gli ha dato tempo fa. Per lavorare in tv, gli disse, è necessario conoscere bene i meccanismi ed essere se stessi. Queste due dritte sono servite tantissimo a Rudy, visto che nel corso dei primi anni era davvero diverso da quello che è oggi.

Mostrava una specie di corazza, cercando di nascondere il suo lato più vero.

L’aneddoto su Maria De Filippi

Rudy ha poi svelato un aneddoto su Maria, avvenuto parecchi anni fa. Ha dichiarato:

“Io no sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera. A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”.

E’ a questo punto che Zerbi, che all’epoca lavora ad Amici come discografico, ha telefonato a Maria per aggiornarla del suo licenziamento. Ha proseguito:

“Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”.

Rudy Zerbi e il lavoro in radio

Da questo momento, Rudy ha iniziato a lavorare per la De Filippi, ma non ha mai accantonato la sua più grande passione, ovvero la radio. In merito a ciò, ha dichiarato: