Mara Venier non ha mai nascosto di essere molto legata a Maria De Filippi. E’ stata lei, infatti, ad averle teso la mano quando la Rai l’aveva fatta fuori. La Zia nazionale, però, ha ancora un sogno che non è riuscita a realizzare: tornare in tv con la signora Costanzo, in un programma tutto loro.

Mara Venier: il sogno con Maria De Filippi

Legate da un rapporto di amicizia da tanti anni, Mara Venier e Maria De Filippi potrebbero presto tornare in televisione insieme. Questo, almeno, è il sogno della conduttrice di Domenica In. Intervistata da TvBlog, Mara ha rinnovato la stima che nutre nei riguardi della signora Costanzo, confessando che tornerebbe a lavorare con lei anche “domani“.

Le parole di Mara sulla De Filippi

Mara ha dichiarato:

“Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina (Gregoretti, capo progetto alla Fascino, ndr) mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme. (…) Un Thelma & Louise moderno, magari con un finale diverso però. Ho un grande feeling con Maria”.

Al momento non c’è nulla di certo, ma la Venier ha già in mente qualcosa. Le piacerebbe tornare in tv con la De Filippi per due prime serate, magari una in onda su Rai1 e l’altra su Canale 5, “così non scontentiamo nessuno“.

L’ultima ‘apparizione’ di Mara e Maria

L’ultima apparizione in tv di Mara e Maria è di qualche settimana fa, durante la puntata in prima serata di Domenica In.

La De Filippi ha telefonato in diretta e la Venier non ha potuto fare altro che riservarle parole bellissime: